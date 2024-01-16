Диета 5:2: на сколько можно похудеть, принципы правильного питания «в выходные»

По словам экспертов, «диета 5:2 — это форма периодической голодовки, которая предусматривает регулярное питание в течение пяти дней в неделю и ограничение потребления калорий до 500-600 калорий в течение двух дней, которые остались».

Диета 5:2 - это скорее образ жизни, чем строгий план питания. Поэтому эта диета подходит для тех, кому трудно соблюдать строгий режим питания. Некоторым людям такой способ питания легче поддерживать по сравнению с обычными диетами с ограничением калорийности. Большинство времени можно есть практически без ограничений. Но все не так-то просто.

В чем состоит диета 5:2

По существу – это вид интервального голодания, предусматривающий регулярное питание в течение пяти дней в неделю и ограничение потребления калорий до 500-600 калорий в течение выходных.

Преимущество диеты 5:2 состоит в том, что в ней нет жестких ограничений и строгих запретов по сравнению с другими протоколами. Возможно, на этой диете удастся не так быстро похудеть, как на других диетах, но и вред здоровью она также наносит меньше по сравнению с другими. Лучше спокойно и плавно худеть без лишнего стресса, чем подвергать себя кардинальным изменениям, испытывая психологическое напряжение.

Диету 5:2 придумал и ввел британский медик Майкл Мосли. Это один из немногих диетических рационов, основанный на исследованиях, а не на сухой теории. Книга автора методики стала хитом в Великобритании и США.

Принцип методики состоит в соблюдении интервального голодания. 5 дней можно употреблять привычную пищу с суточным количеством калорий от 1600 до 1800, в зависимости от образа жизни, в последующие 2 дня сокращаем рацион до 600 (мужчины) и 500 (женщины) ккал в день. Именно поэтому такую методику и называют 5:2. По мнению Мюсли, соблюдая его методику, можно сбрасывать по 1 кг в неделю.

В течение пяти дней нужно есть не все подряд, не нужно пытаться «наесться заранее». Следить за своим рационом нужно в любом случае, стараться избегать фастфуда, жирной, сладкой и мучной пищи. Есть в "сытые" дни нужно 5 раз в день. Употребление различных продуктов не возбраняется, но порции необходимо сократить. В "голодные" дни голодать не нужно. Достаточно употреблять полезную некалорийную пищу, например сыр, яйца, овощи и салаты. Также необходимо пить много воды, разрешается кофе и зеленый чай.

Важно не забывать о спортивных нагрузках как минимум дважды в неделю. Если придерживаться комплексного подхода, вы заметите прогресс в сбросе веса и явные улучшения в состоянии и качестве тела.

Чем полезна диета 5:2

Диета 5:2 не только помогает похудеть, но и оказывает положительное влияние на сердце, сосуды, мозг, а также регулирует уровень сахара в крови.

"В периоды уменьшения потребления калорий уровень инсулина снижается, поэтому организм использует накопленный жир как топливо, и, как следствие, со временем это приводит к потере жира. Диета может быть эффективна для снижения уровня инсулина и улучшения чувствительности к инсулину", отмечают специалисты.

Кому не стоит пробовать диету 5:2

Конечно, как и любая диета, эта диета имеет противопоказания. К ним относятся болезни желудочно-кишечного тракта, язвы, гастриты.

Кроме того, если вы болеете другими хроническими заболеваниями, перед переходом на диету 5:2 необходимо проконсультироваться с врачом.

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