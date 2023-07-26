Диета "ешь, как медведь", которая позволила похудеть на 63 кг

Казалось, медведи – большие животные, которые много едят, и брать с них пример, чтобы похудеть, что-то странное. Но, как обнаружила социолог, Аманда Роуз, способ их питания может помочь похудеть многим женщинам. Сама Аманда похудела на 63 кг за неполные 8 месяцев.

Автор системы питания "Ешь, как медведь" Аманда Роуз проживает в Калифорнии, рядом с ее домом живут медведи, за которыми она некоторое время наблюдала. Попытки похудеть на разных диетах не увенчались успехом, поэтому она решила использовать в питании то, как едят медведи.

Как результат, в свои 50 лет за почти 8 месяцев она похудела на 63 килограмма, избавилась от боли в коленях. У нее значительно улучшилось самочувствие, вырос уровень энергии.

Достигнув таких успехов, Аманда решила делиться своими успехами в блоге. Сейчас у нее десятки тысяч последовательниц и последователей. Сообщается, что более 200 женщин в возрасте после 50 лет смогли похудеть на диете "ешь как медведь".

Аманда Роуз до и после похудения/ фото: www.yahoo.com

Принципы питания на диете "как у медведя"

Нужно питаться только натуральной пищей, прежде всего зеленью, ягодами, орехами и лососем.

Кушать нужно в течение короткого периода ежедневно, в течение так называемого "окна пищи", который вы можете выбрать самостоятельно. Затем делать перерыв, "впадать в спячку" между приемом пищи, позволяя собственному организму перерабатывать накопленный жир. Собственно, это принцип интервального голодания.

Как это делает Аманда Роуз – она наедается во время позднего завтрака. Обычно женщина готовит и съедает на завтрак большую порцию салата или блюда на сковороде с большим количеством овощей, белковых и низкоуглеводных ингредиентов. До завтрака на следующий день она только пьет воду, кофе или чай. По словам Аманды есть один раз в день она привыкла небыстро, сильного голода особо не испытывала, «но добилась лучших успехов, чем на любой другой диете, которую я когда-нибудь пробовала».

Чтобы попробовать диету «Ешь, как медведь», выберите ежедневное «пищевое окно», которое может длиться один час, 4, 6, даже 8 часов. За это время можно есть натуральные блюда с низким содержанием углеводов. Чем продолжительнее «окно», тем более умеренными должны быть приемы пищи. Для ощущения сытости каждый прием пищи должен содержать не менее 1200 калорий.

Диета «Ешь, как медведь» не только рекомендует реже есть, но и избегать сахара, крахмала и обработанной пищи и больше двигаться. Оказывается, как частые сиденья, так и избыток углеводов стимулируют выработку инсулина, «основного гормона, ответственного за увеличение веса», говорит эксперт по голодовке Джейсон Фунг. «Когда инсулин высок, мы накапливаем жир, а не сжигаем его. Снизьте инсулин, и вес снизится автоматически».

Почему диета "ешь, как медведь", так же как интервальная голодание, полезна для женщин старше 50

Питание в течение короткого ежедневного окна или периодическое голодание «это как тренировка для клеток, которая помогает им стать сильнее». Более сильные клетки делают все лучше и даже могут помочь устранить возрастные повреждения нашей ДНК", — утверждает Марк Мэтсон. Таким образом можно замедлить старение, уменьшить тревогу, улучшить память, снизить кровяное давление, снизить риск сердечных заболеваний, инсульта и т.д.

Такая голодовка помогает контролировать уровень сахара в крови, а сбалансированный уровень сахара в крови дополнительно способствует увеличению сжигания жира.

Безопасная ли диета «Ешь как медведь»

Из отрицательных последствий интервального голодания возможно, как показывают исследования, определенное повышение АД.

Несмотря на это, как отмечают эксперты, еда только раз в день не представляет серьезной опасности. И если это работает для вас, это, конечно, гораздо безопаснее, чем носить, скажем, десятки кг лишнего веса.

Поскольку питание один раз в день немного экстремальнее, чем обычная диета, эксперты советуют: обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем попробовать ее.

Читайте также: