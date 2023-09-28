Диета, которая позволяет есть все: эти продукты – эликсир для здоровья, долголетия и красоты

Средиземноморская диета: какая польза и что нужно есть каждый день для крепкого здоровья, молодости и красоты

Когда вы выбираете себе продукты для приготовления блюд, ориентируйтесь не только на их вкус, но и на пользу. Такая привычка поможет сохранить крепкое здоровье, омолодить организм и замедлить процессы старения. Vogue пишет, какие продукты следует употреблять каждый день, чтобы получить для своего здоровья, молодости и красоты максимальную пользу.

Раньше мы писали, как похудеть с помощью "счастливой" диеты.

Что нужно есть для здоровья, молодости и красоты: средиземноморская диета

Чтобы ваш рацион был сбалансирован и здоров, в него нужно включать разнообразные продукты. Это нужно для того, чтобы организм получал все необходимые полезные вещества для своего надлежащего функционирования. Сбалансированное питание также предотвращает накопление в нашем организме токсичных веществ, попадающих вместе с пищей. Это могут быть консерванты, красители, остатки удобрений, антибиотики из мяса, которые способны вызвать интоксикацию и дисбаланс в нашем теле.

Мы привыкли часто есть одно и то же: салат, макароны, рис, мясо и т.д. Но знаменитая средиземноморская диета предлагает большое количество здоровых продуктов, способных насытить организм и одновременно обеспечить необходимыми витаминами и минералами. Эти продукты обогатят наши повседневные блюда и подарят на долгие годы крепкое здоровье, энергию, молодость и красоту. Как выбрать из множества полезных суперфудов? Есть 8 продуктов, которые предлагает эта диета, которые обязательно должны быть в нашем ежедневном рационе.

Почему средиземноморскую диету считают лучшей

Средиземноморская диета считается одной из самых здоровых и полезных в мире. Поскольку она помогает снижать риск развития заболевания сердца, диабета и ожирения. Также способствует сохранению мозговой активности на протяжении всей жизни. Хотя она не традиционная диета для похудения, поэтому не предусматривает строгих ограничений в питании. Такую диету традиционно придерживаются жители средиземноморских стран: Италии, Греции и Испании.

По этой диете основные принципы питания следующие:

Нужно есть много овощей и фруктов каждый день: они являются источником витаминов и антиоксидантов. Злаки и бобовые также следует добавлять в рацион, потому что они содержат растительные белки. Рыба и морепродукты: содержат здоровые жиры и полиненасыщенные кислоты. Оливковое масло является основным источником мононенасыщенных жиров и антиоксидантов. Орехи и семена являются источником белков для организма. Ограничение красного мяса, сахара и сладостей. Хорошее вино – диета допускает употребление качественного вина в ограниченном количестве. Употребление сезонных продуктов питания. Активный образ жизни.

Какая польза продуктов средиземноморской диеты

Если каждый день употреблять такие продукты, то можно предотвратить многие заболевания, укрепить здоровье и продлить жизнь на многие годы.

Красный лук от аллергии и сердечно-сосудистых заболеваний. Это турбоверсия белого лука, содержащая концентрат витаминов С, К, группы В и минералов. Содержит калий, магний, кальций, кверцетин и антиоксиданты. Ее нужно употреблять в составе салатов, заправленных оливковым маслом.

Это турбоверсия белого лука, содержащая концентрат витаминов С, К, группы В и минералов. Содержит калий, магний, кальций, кверцетин и антиоксиданты. Ее нужно употреблять в составе салатов, заправленных оливковым маслом. Люпиновые бобы для укрепления костей и высокого давления. Эти бобы помогают регулировать давление и укрепляют кости благодаря клетчатке, содержанию омега-3 кислот и большому количеству минералов: калия, кальция и фосфора. Это настоящий суперфуд, подходящий для перекусов.

Эти бобы помогают регулировать давление и укрепляют кости благодаря клетчатке, содержанию омега-3 кислот и большому количеству минералов: калия, кальция и фосфора. Это настоящий суперфуд, подходящий для перекусов. Сардины от атеросклероза. Главная питательная ценность рыбы – это содержание омега-3, что повышает «хороший» холестерин. Также сардин содержит витамин D, который наш организм обычно получает от солнца. Сардину можно запекать в духовке или на гриле, чтобы получить максимальную пользу и непревзойденный вкус рыбы.

Главная питательная ценность рыбы – это содержание омега-3, что повышает «хороший» холестерин. Также сардин содержит витамин D, который наш организм обычно получает от солнца. Сардину можно запекать в духовке или на гриле, чтобы получить максимальную пользу и непревзойденный вкус рыбы. Кресс-салат как антибиотик. Салат богат витамином С и минералами: железом, кальцием, калием, фосфором и йодом. Это зеленое растение похоже на цветную капусту, также имеет очистительные свойства, делает детоксикацию в организме и является естественным антибиотиком. Кресс-салат можно есть с бутербродами, добавлять в соусы или салаты.

Салат богат витамином С и минералами: железом, кальцием, калием, фосфором и йодом. Это зеленое растение похоже на цветную капусту, также имеет очистительные свойства, делает детоксикацию в организме и является естественным антибиотиком. Кресс-салат можно есть с бутербродами, добавлять в соусы или салаты. Черная капуста – эликсир для долголетия. Это качественный суперфуд, витаминная бомба антиоксидантов. В этой капусте содержатся флавоноиды, витамины А, С, К, Е и группы В. Кальций, полезный костной ткани, цинк, укрепляющий иммунную систему, железо, предотвращающее анемию. Из нее можно делать салаты, заправленные оливковым маслом.

Это качественный суперфуд, витаминная бомба антиоксидантов. В этой капусте содержатся флавоноиды, витамины А, С, К, Е и группы В. Кальций, полезный костной ткани, цинк, укрепляющий иммунную систему, железо, предотвращающее анемию. Из нее можно делать салаты, заправленные оливковым маслом. Грибы от воспаления в организме. Они низкокалорийны, богаты клетчаткой, витаминами группы В и минералами – калием, медью и фосфором. Грибы обладают антиоксидантными свойствами, поддерживают сердце и сосуды, укрепляют иммунитет. Их можно добавлять к супам, другим блюдам и салатам.

Они низкокалорийны, богаты клетчаткой, витаминами группы В и минералами – калием, медью и фосфором. Грибы обладают антиоксидантными свойствами, поддерживают сердце и сосуды, укрепляют иммунитет. Их можно добавлять к супам, другим блюдам и салатам. Пшено от диабета. Пшено не содержит глютена и имеет низкий гликемический индекс. Также очень богат магний, кальций, фосфор и железо, которые необходимы для здоровья волос и кожи. Его можно готовить как рис, добавляя овощи, мясо птицы и зелень.

Пшено не содержит глютена и имеет низкий гликемический индекс. Также очень богат магний, кальций, фосфор и железо, которые необходимы для здоровья волос и кожи. Его можно готовить как рис, добавляя овощи, мясо птицы и зелень. Рукола для омоложения организма. Этот салат с острым вкусом употребляли еще в Древнем Риме. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными и омолаживающими свойствами. Также содержит эруцин, снижающий кровяное давление. Рукола добавляют в салаты, пиццу и супы.

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