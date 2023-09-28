Диета при гастрите: что можно есть, а что не стоит, список продуктов

Цель диеты во время гастрита – снизить раздражение слизистой желудка. В случае нарушения правил питания ваше состояние может ухудшиться.
Во время гастрита один из симптомов – отсутствие аппетита, но голод может навредить и усугубить состояние. Поэтому во время гастрита нужно соблюдать диету с безопасными продуктами, блюдами и рекомендациями по питанию.
О диете во время гастрита, какие продукты можно есть, а какие не стоит – читайте на ТСН.ua.
Диета при гастрите
Диета при гастрите направлена на снижение раздражения слизистой желудка, нормализацию выработки желудочного сока и стимуляцию заживления стенок желудка.
Правила диеты во время гастрита:
- рацион с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов,
- исключение очень жирных продуктов,
- меньшее потребление рафинированных зерновых продуктов,
- ограничение пищи, раздражающей желудок,
- потребление питательных веществ с учетом индивидуальной переносимости,
- потребление продуктов, оказывающих противовоспалительное действие и полезных для пищеварения,
- достаточное потребление жидкости (не менее 2 л воды в течение дня).
Принципы диеты при гастрите
Во время заболевания гастритом рекомендуется дробное питание, то есть следует есть часто, но небольшими порциями – до шести раз в сутки. Порции должны быть меньше по сравнению с обычными примерно вдвое. Употребление соли следует уменьшить до 6 г/сут. Есть при гастрите рекомендуется отварную, паровую или запеченную пищу (но без корочки на поверхности), которая должна быть теплой и протертой.
Продолжительность диеты во время гастрита – не менее трех месяцев. Чтобы предотвратить повторение гастрита, следует придерживаться диетического питания на протяжении всей жизни. Если же нарушить диету при гастрите, это может привести к ухудшению самочувствия, прогрессированию заболевания и переходу в более серьезные формы.
Что нельзя есть при гастрите
При обострении гастрита запрещено есть:
- острые, кислые и соленые блюда (в частности, кислые овощи и фрукты);
- жирные и жареные блюда, панировка;
- копченые продукты и обработанное мясо (колбаса, сосиски);
- красное мясо, утка и гусь;
- маринады, майонез, сливочные соусы;
- специи, травы, приправы (особенно черный перец);
- мороженое, шоколад, торты, пирожные;
- алкогольные, энергетические, газированные напитки, кофе, крепкий чай;
- кукуруза и продукты из нее;
- рафинированные крупы, свежий хлеб, макароны из рафинированной муки;
- лук и чеснок допускаются только в небольших количествах;
- орехи и ореховое масло (только в небольших количествах);
- чипсы и упакованные снеки.
Какие продукты можно есть во время гастрита
Во время гастрита можно есть следующие продукты и блюда:
- супы на воде с добавлением круп, овощные супы-пюре (морковка, кабачок, тыква, лук);
- отварные овощи и фрукты (по рекомендации врача);
- тушеное овощное рагу;
- разваренные каши, приготовленные на воде или молоке: гречка, рис, овсянка;
- нежирное мясо: индейки, кролика или курицы;
- отварные, запеченные или паровые котлеты, тефтели;
- вареная рыба (нежирные сорта);
- яйца (только сваренные не всмятку или в виде омлета);
- нежирные творог и йогурт;
- бананы, печеные яблоки;
- мармелад, пастила;
- сладкие соки, разбавленные водой, некрепкие чаи (лучше – зеленый), отвар шиповника или ромашки, морсы, компот из сухофруктов, обычная фильтрованная вода.
Обратите внимание, что это общие советы. Лучше не прибегать к самолечению, а обратиться за советами к врачу, который сможет подобрать индивидуальную диету при гастрите и назначить необходимые препараты.
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