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Диета при гастрите: что можно есть, а что не стоит, список продуктов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Диета при гастрите: что можно есть, а что не стоит, список продуктов

Тушеное овощное рагу/Фото: Unsplash

Цель диеты во время гастрита – снизить раздражение слизистой желудка. В случае нарушения правил питания ваше состояние может ухудшиться.

Во время гастрита один из симптомов – отсутствие аппетита, но голод может навредить и усугубить состояние. Поэтому во время гастрита нужно соблюдать диету с безопасными продуктами, блюдами и рекомендациями по питанию.

О диете во время гастрита, какие продукты можно есть, а какие не стоит – читайте на ТСН.ua.

Диета при гастрите

Диета при гастрите направлена на снижение раздражения слизистой желудка, нормализацию выработки желудочного сока и стимуляцию заживления стенок желудка.

Правила диеты во время гастрита:

  • рацион с высоким содержанием клетчатки и антиоксидантов,
  • исключение очень жирных продуктов,
  • меньшее потребление рафинированных зерновых продуктов,
  • ограничение пищи, раздражающей желудок,
  • потребление питательных веществ с учетом индивидуальной переносимости,
  • потребление продуктов, оказывающих противовоспалительное действие и полезных для пищеварения,
  • достаточное потребление жидкости (не менее 2 л воды в течение дня).

Принципы диеты при гастрите

Во время заболевания гастритом рекомендуется дробное питание, то есть следует есть часто, но небольшими порциями – до шести раз в сутки. Порции должны быть меньше по сравнению с обычными примерно вдвое. Употребление соли следует уменьшить до 6 г/сут. Есть при гастрите рекомендуется отварную, паровую или запеченную пищу (но без корочки на поверхности), которая должна быть теплой и протертой.

Продолжительность диеты во время гастрита – не менее трех месяцев. Чтобы предотвратить повторение гастрита, следует придерживаться диетического питания на протяжении всей жизни. Если же нарушить диету при гастрите, это может привести к ухудшению самочувствия, прогрессированию заболевания и переходу в более серьезные формы.

Гастрит / © Getty Images
Гастрит / Фото: Getty Images

Что нельзя есть при гастрите

При обострении гастрита запрещено есть:

  • острые, кислые и соленые блюда (в частности, кислые овощи и фрукты);
  • жирные и жареные блюда, панировка;
  • копченые продукты и обработанное мясо (колбаса, сосиски);
  • красное мясо, утка и гусь;
  • маринады, майонез, сливочные соусы;
  • специи, травы, приправы (особенно черный перец);
  • мороженое, шоколад, торты, пирожные;
  • алкогольные, энергетические, газированные напитки, кофе, крепкий чай;
  • кукуруза и продукты из нее;
  • рафинированные крупы, свежий хлеб, макароны из рафинированной муки;
  • лук и чеснок допускаются только в небольших количествах;
  • орехи и ореховое масло (только в небольших количествах);
  • чипсы и упакованные снеки.
Бургер и картофель фри/Фото: Unsplash / ©
Бургер и картофель фри/Фото: Unsplash

Какие продукты можно есть во время гастрита

Во время гастрита можно есть следующие продукты и блюда:

  • супы на воде с добавлением круп, овощные супы-пюре (морковка, кабачок, тыква, лук);
  • отварные овощи и фрукты (по рекомендации врача);
  • тушеное овощное рагу;
  • разваренные каши, приготовленные на воде или молоке: гречка, рис, овсянка;
  • нежирное мясо: индейки, кролика или курицы;
  • отварные, запеченные или паровые котлеты, тефтели;
  • вареная рыба (нежирные сорта);
  • яйца (только сваренные не всмятку или в виде омлета);
  • нежирные творог и йогурт;
  • бананы, печеные яблоки;
  • мармелад, пастила;
  • сладкие соки, разбавленные водой, некрепкие чаи (лучше – зеленый), отвар шиповника или ромашки, морсы, компот из сухофруктов, обычная фильтрованная вода.
Овсянка / © Credits
Овсянка / Фото: Credits

Обратите внимание, что это общие советы. Лучше не прибегать к самолечению, а обратиться за советами к врачу, который сможет подобрать индивидуальную диету при гастрите и назначить необходимые препараты.

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Дата публикации
Просмотры
580
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