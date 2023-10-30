Диета во время климакса для похудения, меню на неделю

Питание в период менопаузы, эффективная диета и меню и неделю.

Менопауза – это лишь один из этапов в жизни каждой женщины, который можно прожить без труда, если соблюдать определенные правила в работе, отдыхе, еде. Особенно большое значение в климактерический период для здоровья женщины имеет то, как и чем она питается. Правильное питание влияет на внешность и стройность фигуры, на здоровье в целом, на силу приливов и является профилактикой различных "возрастных" заболеваний.

Доказано, что частоту раздражающих симптомов, возникающих на фоне менопаузы, можно значительно снизить при сбалансированном рационе, обеспечивающем наличие всех необходимых питательных веществ для зрелого организма.

Во время менопаузы организм женщины должен получать следующие группы питательных веществ:

фитоэстрогены,

витамин D,

кальций,

фолиевая кислота,

полифенолы,

клетчатка,

омега- 3 жирных кислоты.

Продукты для правильного питания при климаксе

Список продуктов для здорового питания во время климакса очень велик. Это все виды овощей, кроме консервированных, маринованных, за день желательно потреблять примерно 500 г овощей. Даже картофель нужно есть потому, что он содержит минерал бор, который необходим для синтеза дефицитного эстрогена в организме женщины. Можно есть любые ягоды и фрукты, но сладкие – в первой половине дня.

Полезны орехи, но не более 30 г в день, поскольку кроме пользы они дают организму много калорий.

Ежедневно в рационе должны присутствовать целозерновые каши, обязательно – нежирное мясо и обезжиренные молочные продукты.

Какие продукты лучше не потреблять при климаксе

Следует сократить или вообще исключить из рациона продуктов с простыми углеводами – сахар, рафинированные продукты, белый хлеб, сдобу, фаст-фуд, не потреблять животные жиры, а также острые и пряные блюда, повышающие аппетит.

Красное мясо, свинину, говядину, баранину заменить куриным и индюшиным филе, кролика. Полностью отказаться от колбас и других мясных изделий промышленного производства.

Ограничить потребление соли во избежание отеков и проблем с сердцем.

Свести к минимум потребление алкоголя – он повышает аппетит, а во-вторых, сам по себе калорийный, может нарушать тонус сосудов, провоцируя приливы. По этой же причине нужно перестать пить крепкий кофе и чай.

Какая нужна диета при климаксе

Самая эффективная диета для женщины в период климакса – это та, которая обеспечивает похудение на полтора, один килограмм в месяц. По-настоящему – это даже не диета, а система здорового питания, которой нужно соблюдать постоянно. Рациональное питание лишит лишних килограммов и будет способствовать уменьшению симптомов менопаузы.

В 40-50 лет на фоне гормональных изменений обмен веществ замедляется, организму нужно уже меньше питательных веществ и достаточно будет 1200-1500 ккал в день.

Основные принципы для составления меню во время климакса:

Больше овощей и фруктов, крахмалистые овощи и сладкие фрукты есть в первой половине дня.

Уменьшить количество соли.

Уменьшить размер порций.

Последнее прием пищи должно быть легким, за 2-3 часа до сна.

Есть не менее трех раз в день, по желанию можно делать 2-3 перекуса. Пытаться принимать пищу в одно и то же время.

Ничего не жарить, все варить, запекать, готовить на пару.

Пить много чистой воды без газа.

При климаксе постепенно прекращается синтез половых женских гормонов. Поскольку "хороший" холестерин – это строительный материал для них, то актуальным становится выбор продуктов, которые его содержат – употребляйте мясо кролика, курицы, индейки. Яйца лучше есть не по отдельности, а в блюдах.

Желательно добавить в меню отруби – продукт с высоким содержанием витамина В и клетчатки.

Употреблять источник кальция – это кисломолочные продукты, кефир, сыр, йогурт.

Не стоит недооценивать пользу бананов, кураги, мандаринов, апельсинов и хлеба из неочищенной муки, эти продукты являются источниками соли калия.

Для нормализации уровня жиров потребляйте продукты, содержащие большое количество мононенасыщенных жирных кислот и омега- 3 жирных кислот — консервированные сардины, лосось, макрель или форель, скумбрию, грецкие орехи.

Употребление льняного семени или масла помогает побороть такие симптомы климакса, как сухость влагалища и приливы.

Приблизительное меню во время климакса на неделю

1-й день

На завтрак можно приготовить мюсли с йогуртом.

Второй завтрак – горсть орехов.

Обедаем вегетарианскими щами, дополненными салатом из моркови и капусты.

Перекус – банан.

Ужинаем кусочком отварной рыбы со свекольным салатом.

2-й день

Завтракаем сыром с черносливом и со сметаной.

На второй завтрак – ягодный смузи.

Обедаем куриным супом с фрикадельками.

Перекус – кефир с фруктами.

Ужин – картофельная запеканка, салат из томатов и огурцов.

3-й день

Завтрак – овсянка с изюмом.

Вместо второго завтрака – зефир, травяной чай.

Обедаем томатным супом и рисовыми котлетами.

Перекус – большая груша или яблоко.

Ужин – рыбная запеканка с овощной подливкой.

4-й день

На завтрак – паровые сырники с медом.

Второй завтрак – салат из киви и апельсина с йогуртом.

Обедаем окрошкой и морковными котлетами.

Перекус — свежевыжатый сок.

Ужинаем куриными котлетами на пару с зеленью.

5-й день

На завтрак – тыквенные оладьи с медом.

Вместо второго завтрака – горсть сухофруктов.

Обедаем рыбной ухой и картофельным салатом.

Перекусываем ягодным желе.

На ужин – голубцы со сметаной.

6-й день

Завтракаем рисовой запеканку с ягодами.

На второй завтрак – цельнозерновой хлебец с арахисовой пастой.

Обедаем молочным супом и картофельными котлетами.

Вместо перекуса – запеченное яблоко с сыром.

Ужин – овощное рагу.

7-й день

На завтрак творог с йогуртом и апельсином.

Перекус – горсть орехов.

Обед картофель по-крестьянски (в кожуре) с телятиной и салатом.

Вместо перекуса – кефир.

Ужинаем запеканку с бурым рисом и куриной печенью.

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