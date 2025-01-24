Диетолог назвала лучший завтрак, который стоит копейки: он круче яичницы и овсянки

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и качественной жизни. Особое внимание диетологи уделяют завтраку, ведь именно он снабжает организм энергией на весь день. Традиционно самыми популярными вариантами утренних блюд считали овсянку с разными добавками, тосты с авокадо, красной рыбой или яйцом, мюсли с йогуртом, яичницу, а также сладкие блюда, такие как вафли или круассаны с кофе.

В конце концов каждый выбирает завтрак в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями. Однако если ваша цель – обеспечить организм полезными веществами и одновременно снизить уровень холестерина в крови, следует ознакомиться с результатами интересного исследования.

Проведя ряд исследований, эксперты пришли к выводу, что самый полезный завтрак совсем другой, чем мы привыкли считать. Этот продукт, о котором многие забыли, можно найти в любом магазине, и он стоит совсем недорого.

Британский диетолог Хелен Бонд в интервью изданию Mirror отметила, что лучший выбор для здорового завтрака – это консервированные бобы в сочетании с яйцом. Такой вариант не только способствует поддержанию здоровья сердца, но и помогает снижать уровень холестерина в организме.

Диетолог подчеркивает, что консервированные бобы являются отличным источником белка и клетчатки, поэтому идеально подходят для завтрака. Клетчатка способствует здоровью пищеварительной системы и помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, бобы обеспечивают длительное ощущение сытости, что способствует контролю веса. После термической обработки фасоль помогает снижать уровень холестерина и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.