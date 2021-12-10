Категория
Полезные статьи
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Диетолог назвала напиток, образующий жир на животе

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Диетолог назвала напиток, образующий жир на животе

pixabay.com

Употребление газировки приводит к набору внутреннего жира.

Американская диетолог Эми Гудсон назвала напиток, наиболее способствующий образованию опасного для здоровья висцерального жира на животе.

Об этом сообщает Eat This, Not Thart!

"Висцеральный жир – это жир, который окутывает ваши внутренние органы. Большое количество жира этого типа увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов", – пояснила Гудсон.

Диетолог призвала уменьшать процент висцерального жира в организме. Для этого нужно выполнять аэробные упражнения, а также снизить уровень хронического стресса.

Гудсон отметила, что прежде всего следует забыть о сладких газированных напитках, потому что в них содержится много сахара и калорий, но при этом нет никаких полезных питательных веществ. Также в газировку часто добавляют фруктозу, которая, по словам диетолога, при употреблении в больших количествах превращается печенью в жир, что может привести к увеличению процента висцерального жира в организме.

Диетолог Ольга Безуглая развенчивает мифы: является ли отсутствие супов в рационе причиной гастрита и запора

Диетолог Ольга Безуглая развенчивает мифы: является ли отсутствие супов в рационе причиной гастрита и запора

Ранее диетолог назвала самый полезный напиток для здоровья печени.

А диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.

Читайте также:

Следующая публикация