Диетолог назвала напиток, образующий жир на животе

Употребление газировки приводит к набору внутреннего жира.
Американская диетолог Эми Гудсон назвала напиток, наиболее способствующий образованию опасного для здоровья висцерального жира на животе.
Об этом сообщает Eat This, Not Thart!
"Висцеральный жир – это жир, который окутывает ваши внутренние органы. Большое количество жира этого типа увеличивает риск развития инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов", – пояснила Гудсон.
Диетолог призвала уменьшать процент висцерального жира в организме. Для этого нужно выполнять аэробные упражнения, а также снизить уровень хронического стресса.
Гудсон отметила, что прежде всего следует забыть о сладких газированных напитках, потому что в них содержится много сахара и калорий, но при этом нет никаких полезных питательных веществ. Также в газировку часто добавляют фруктозу, которая, по словам диетолога, при употреблении в больших количествах превращается печенью в жир, что может привести к увеличению процента висцерального жира в организме.
Ранее диетолог назвала самый полезный напиток для здоровья печени.
А диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.
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