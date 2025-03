Диетолог назвала продукты №1 для повышения иммунитета: обязательно добавьте в рацион весной

Конечно, нет волшебной пилюли, которая предоставит вам сверхвозможности иммунитета, но существуют определенные продукты, богатые питательными веществами, помогающие поддерживать функцию иммунной системы и другие процессы организма для сохранения здоровья, пишут в Today.

Может ли еда улучшить иммунную систему

Иммунная система – это встроенная система защиты организма, которая помогает защищать от болезней и инфекций.

Эта сеть белых кровяных клеток, органов, химических соединений и белков работает вместе, чтобы распознать и бороться с вредными агрессорами – включая бактерии, вирусы, паразиты или раковые клетки – и помогает организму восстанавливаться после инфекций или травм, по данным Кливлендской клиники.

Обычно наша иммунная система хорошо справляется сама по себе. Вакцины могут укрепить наш иммунитет к конкретным болезням, а общую функцию иммунной системы можно поддержать, придерживаясь здорового образа жизни – одной из основ этого является питание сбалансированной и питательной пищей.

Лучшая диета для поддержания здоровой иммунной системы состоит на 75% растительных продуктов и обеспечивает организм необходимыми питательными веществами для поддержания его защитных функций. К ним относятся белки, клетчатка и микроэлементы, такие как витамины, минералы и антиоксиданты.

Какие продукты есть для повышения иммунитета

" Витамин C и цинк хорошо известны своей ролью в поддержке иммунной системы, но многие другие питательные вещества также играют важную роль", — говорит Натали Риззо, зарегистрированная диетология. Исследования показывают, что витамины A, E, D и B, фолат, железо, медь и селен также способствуют здоровью иммунной системы, добавляет Риззо.

Эти питательные вещества помогают иммунной системе функционировать правильно, чтобы вы быстрее выздоравливали, когда заболеете, говорит Риззо. Однако важно заметить, что только диета не предотвратит болезни. "Люди думают, что если они будут есть достаточно определенных питательных веществ, то никогда не заболеют. Это не так", — говорит Риззо.

Даже если иммунная система работает хорошо, болезнетворные микробы все равно могут проникнуть. "Если вы коснитесь микробов, вызывающих высококонтагиозную болезнь, таких как норовирус, а затем прикоснетесь к лицу, ни одно количество витамина C или цинка не сможет предотвратить то, чтобы вы заболели", — отмечает Риззо.

Однако все же важно употреблять разнообразные продукты с питательными веществами, чтобы укрепить иммунную систему. Также важно поддерживать здоровый вес для надлежащей функции иммунной системы в соответствии с Центрами по контролю и профилактике заболеваний США.

Когда вы выбираете перекус, обратите внимание на эти быстрые и легкие продукты со свойствами, поддерживающими иммунитет, вместо менее питательных, высокообработанных.

Клубника

Клубника — любимый перекус, укрепляющий иммунитет, для Риззо. Этот вкусный "суперфрукт" сладкий, вкусный и маленький, но мощный по содержанию питательных веществ.

"Пожалуй, важнейшим питательным элементом для иммунитета является витамин C, и многие не осознают, что ягоды являются отличным источником витамина C", — говорит Риззо. Одна порция, состоящая из восьми свежих клубники или одной чашки нарезанных, обеспечивает около 100% вашей суточной потребности в витамине C, добавляет Риззо.

Хотя технически клубника не в сезоне весной в Украине, свежие и замороженные ягоды все равно доступны в магазинах в течение всего года. Клубнику можно есть саму по себе – с зелеными хвостиками – либо добавлять в греческий йогурт и овсянку, либо смешивать в полосе.

Если вы не любите клубнику, малина и черника также богаты витамином C и являются прекрасными вариантами.

Красный сладкий перец

Красный сладкий перец — еще один любимый перекус, укрепляющий иммунитет, который рекомендует Риззо. Естественно низкокалорийный и маложировый, красный сладкий перец содержит клетчатку (около 2,5 г на порцию) и важные микроэлементы.

Одна порция сырого сладкого красного перца, или примерно полчашки, обеспечивает более 100% вашей суточной потребности в витамине C. Красный сладкий перец также богат витамином A, который поддерживает здоровое зрение и функцию иммунной системы. Он также содержит витамины группы B, минералы и антиоксиданты, которые могут помочь поддержать здоровье сердца и мозга и снизить воспаление.

Апельсины

Апельсины — классический перекус, укрепляющий иммунитет. "Все виды апельсинов и 100% апельсиновый сок являются отличными источниками витамина C", — говорит Риззо.

Кроме высокого содержания витамина C, апельсины являются хорошим источником клетчатки, калия, фолата и кальция, они содержат антиоксидант гесперидин, который может подавлять воспаление и связан со здоровьем иммунной системы, сердца, когнитивными функциями и другими аспектами здоровья.

Апельсины также имеют высокое содержание воды, что делает их отличным перекусом для дополнительного увлажнения. Апельсины удобны для переноски, их легко взять с собой и почистить на ходу. Если вы пьете апельсиновый сок, убедитесь, что это свежевыжатый 100% сок без добавления сахара или консервантов.

Тыквенные семена

Если вы ищете удобную перекуску для укрепления иммунитета, семян тыквы, или пепиты, является отличным вариантом, по мнению Риззо.

Семена тыквы очень богаты питательными веществами, придавая растительный белок и омега-3 жирные кислоты, а также много витаминов и минералов, важных для здоровой функции иммунной системы. "Примерно 28 грамм семян тыквы содержит 20% от суточной потребности в цинке — еще один питательный элемент, который помогает бороться с простудой", — говорит Риззо.

Семена тыквы также богаты витамином E, калием, магнием, железом и кальцием. Эти вещества могут помочь поддерживать здоровый метаболизм, здоровье кишечника, мозга и другие функции организма. Наслаждайтесь жареными семенами тыквы самостоятельно или добавляйте в йогурт, супы или смешивайте в соусы.

Внимание! Не занимайтесь самолечением. Если вы ощутили ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.

