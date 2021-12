Диетолог назвала самый полезный напиток для печени

Кофе может снизить риск развития цирроза.

Диетолог Кортни Д'Анджело назвала кофе самым полезным для здоровья печени напитком.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Д'Анджело сослалась на исследования, согласно которым употребление кофе может снизить риск развития цирроза, а также защитить от жировой болезни печени.

Полезное действие напитка объясняется тем, что он способен уменьшить накопление жира и увеличить количество антиоксидантов в печени, которые нейтрализуют активность вредных свободных радикалов и предотвращают повреждение клеток органа. Черный кофе тоже может противостоять рубцеванию печени.

Диетолог также добавила, что для сохранения полезных свойств напитка его нужно пить без добавления сахара, молока и жирных сливок.

