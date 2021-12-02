Диетолог назвала самый вредный завтрак для фигуры

Худшим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара.
Диетолог Лаура Бурак назвала самый вредный для организма и опасный для фигуры завтрак.
Об этом пишет Eat This, Not That!
Бурак рассказала, что самым плохим вариантом для завтрака станет еда с высоким содержанием сахара, например, пончики, блины и кексы. Она объяснила, что потребление пустых калорий в виде сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови. При этом в сладком завтраке нет необходимых организму белка и клетчатки, поэтому чувство насыщения проходит очень быстро.
В качестве альтернативы сладкой выпечке диетолог предлагает есть на завтрак овсянку и добавлять в нее белок. К полезным продуктам она отнесла авокадо, вареные яйца и цельнозерновой хлеб.
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