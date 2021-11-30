Диетолог назвала способ сделать овсянку более полезной для фигуры

Овсянка является одним из лучших вариантов для завтрака.
Американская диетолог Лаура Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более питательной и полезной для фигуры.
Об этом пишет Eat This, Not That!
Бурак объяснила, что овсянка богата углеводами и практически не содержит жиров и белков, поэтому очень быстро усваивается. Это может привести к колебаниям уровня сахара в крови и, как следствие, чувство голода вскоре после того, как человек позавтракал.
Чувство сытости становится еще более кратковременным, если к блюду добавить сироп или сахар, сказала диетолог.
"Вы можете добавить значительное количество белка в овсянку или съесть его в качестве гарнира. Это могут быть, например, яйца, орехи, семена, ореховое масло, йогурт, протеиновый порошок, сыр или любой другой белок, который вам нравится", — сказала Бурак и добавила, что овсянка в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи, которая позволит стабилизировать уровень сахара в крови и продлить ощущение сытости.
Ранее британский диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.
Читайте также:
- Ученые назвали витамины, предотвращающие старение
- Эксперты назвали популярные привычки, которые вредят вашему организму
- 7 простых способов снизить холестерин в крови
[media type="video" id="387494191"