Диетолог назвала способ сделать овсянку более полезной для фигуры

Овсянка является одним из лучших вариантов для завтрака.

Американская диетолог Лаура Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более питательной и полезной для фигуры.

Бурак объяснила, что овсянка богата углеводами и практически не содержит жиров и белков, поэтому очень быстро усваивается. Это может привести к колебаниям уровня сахара в крови и, как следствие, чувство голода вскоре после того, как человек позавтракал.

Чувство сытости становится еще более кратковременным, если к блюду добавить сироп или сахар, сказала диетолог.

"Вы можете добавить значительное количество белка в овсянку или съесть его в качестве гарнира. Это могут быть, например, яйца, орехи, семена, ореховое масло, йогурт, протеиновый порошок, сыр или любой другой белок, который вам нравится", — сказала Бурак и добавила, что овсянка в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи, которая позволит стабилизировать уровень сахара в крови и продлить ощущение сытости.

