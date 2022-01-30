Диетолог назвала восемь полезных для зрения продуктов

Специалист дала полезные советы.

Диетолог Кэролин Уильямс назвала продукты, укрепляющие здоровье глаз. Уильямс отметила, что витамин А полезен для глаз, поскольку он укрепляет роговицу и повышает остроту зрения. Недостаток этого витамина в организме характеризуется проблемами с синтезом зрительного пигмента родопсин, вследствие чего возникает так называемая куриная слепота — невозможность четко видеть предметы в сумерках или темноте.

Диетолог назвала восемь продуктов, богатых ретинолом (витамин А), пишет Yahoo Life.

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Первым в списке стал батат, содержащий каротиноиды, действующие как антиоксиданты. Шпинат, кейл и яйца также способствуют улучшению здоровья глаз. Действуя в качестве антиоксидантов, эти пигменты поглощают значительное количество лучей синего света, не позволяя им проникать внутрь глаза, чтобы свободные радикалы, вызванные светом, не повредили клетки.

Диетолог также рекомендовала включить в рацион устрицы.

"Цинк необходим для активации более 300 ферментов в организме, он поддерживает структуру и стабильность белков в сетчатке и защищает ее клетки, предотвращая и замедляя потерю зрения, наряду с другими антиоксидантами, такими как селен", — отметила она.

Для защиты клеток всего организма, в частности глаз, нужен и витамин Е, считает Уильямс. Для восполнения дефицита и поддержания нормального баланса этого витамина в организме она предлагает ежедневно съедать горсть миндаля. Тем, кто сталкивается с синдромом сухого глаза, специалист советует добавить в рацион жирную и богатую Омега-3 рыбу, такую как форель, скумбрия, сардины и лосось.

Также Уильямс обратила внимание на папайю, в которой содержится замедляющее развитие катаракты ликопин и витамин C.

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