Диетолог назвала ягоду, которая способна улучшить настроение и память

Черника полезна для детей и взрослых.

Британская диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.

Об этом пишет Fruitnet.

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Врач ссылается на новое исследование журнала International Journal of Food Science and Nutrition, показывающее, что регулярное употребление черники способно положительно повлиять на память и когнитивные функции у детей и взрослых.

Для взрослых и пожилых людей ягода также очень полезна, поскольку она замедляет темпы возрастного снижения когнитивных способностей, то есть памяти, восприятия, логики и воображения. Кроме того, содержащиеся в ягоде вещества помогают лучше контролировать настроение, что важно во время борьбы с депрессией и тревожными состояниями.

"В этой ягоде содержится много полифенолов, например антоцианов, которые положительно влияют на умственную активность. Ягоды легко включить в рацион — добавить их в кашу, сделать сок, смузи или просто съесть как полезную закуску", — сказала Дербишир.

Ранее диетологи назвали продукты, помогающие мужчинам замедлить старение после 50 лет.

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