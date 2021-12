Диетолог объяснила, как не набрать вес во время новогодних праздников

Специалист советует ограничить употребление алкоголя.

Диетолог Дженнифер Брунинг назвала способ отпраздновать Новый год и провести зимние праздники без ущерба для фигуры.

По мнению Брунинг, основная причина набора веса во время новогодних праздников – это чрезмерное потребление алкоголя.

Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

Желающим сохранить фигуру диетолог рекомендовала сократить количество алкогольных напитков во время праздников. Она отметила, что лучше ограничиться одним стаканом пива, одним бокалом вина или одной рюмкой крепкого алкоголя каждый день.

