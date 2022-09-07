Диетолог рассказал, какой завтрак, по его мнению, самый полезный для фигуры

Врач-диэтолог Майкл Мосли рассказал, какой завтрак является самым полезным, а какой вредным для стройной фигуры. Для сохранения стройной фигуры лучше готовить на завтрак блюда из яиц, уверен Майкл Мосли. По мнению диетолога, привычка начинать день с яиц – это ключ к снижению веса. При этом, отметил специалист, не важно, как приготовлено блюдо из яиц. Польза яиц Мосли объяснил высоким содержанием белка, а также витамином В и селеном. Он также заверил, что этот продукт не увеличивает уровень холестерина в крови.

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Яйца, вареные, омлет или в виде яичницы, по мнению диетолога, помогут "дольше чувствовать себя сытым по сравнению с хлопьями или тостами". Мосли предлагает добавлять в омлет лук и грибы, поскольку в первом большое количество полезных пробиотиков, а во вторых – витамина D. Отличными добавками к яйцам, по его словам, могут стать шпинат, чеснок и куркума.

Относительно того, что не нужно есть на завтрак, Мосли не рекомендует добавлять на завтрак к яйцам жирный бекон. Из рациона на завтрак также лучше исключить выпечку, потому что она содержит много калорий.

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