Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

Специалист рекомендует сократить суточную норму калорий.

Диетолог Нмами Агарвал назвала способ, помогающий не поправиться зимой.

Об этом сообщает издание The Indian Express.

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По словам эксперта, в холодное время года люди реже гуляют и не так физически активны, как летом. В результате сокращается количество энергии, сжигаемой организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему – можно набрать лишние килограммы.

Агарвал советует следить, чтобы питание соответствовало физической активности. Например, можно сократить суточную норму от 2,5 до 2 тысяч килокалорий.

"Поступая так, вы не будете отказываться от каких-либо продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим питанием", — сказала она.

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