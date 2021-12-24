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Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

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Диетолог рассказала, как не набрать лишний вес зимой

pixabay.com

Специалист рекомендует сократить суточную норму калорий.

Диетолог Нмами Агарвал назвала способ, помогающий не поправиться зимой.

Об этом сообщает издание The Indian Express.

По словам эксперта, в холодное время года люди реже гуляют и не так физически активны, как летом. В результате сокращается количество энергии, сжигаемой организмом. Если при этом продолжать питаться по-прежнему – можно набрать лишние килограммы.

Агарвал советует следить, чтобы питание соответствовало физической активности. Например, можно сократить суточную норму от 2,5 до 2 тысяч килокалорий.

"Поступая так, вы не будете отказываться от каких-либо продуктов, не будете морить себя голодом и, самое главное, сможете наслаждаться своим питанием", — сказала она.

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