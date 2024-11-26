Диетолог рассказала, каким напитком следует начинать свое утро для молодости и энергии: это не кофе

Если вы хотите чувствовать себя бодро и молодо с самого утра, нужно правильно начать свой день. Попробуйте для этого один полезный напиток, богатый минералами и микроэлементами.

Диетолог и нутрициолог Оксана Скиталинская на своем YouTube-канале рассказала, какой напиток нужно готовить утром, чтобы чувствовать себя полным сил в течение всего дня.

Чтобы приготовить настоящий эликсир вечной молодости нужно взять горячую воду, лимон, имбирь и несколько ягод калины.

Ягоды сначала нужно растолочь в ступке, чтобы они пустили сок. Затем к ним натереть небольшой кусочек корней имбиря. Обязательно процедите смесь, залейте горячей водой и, наконец, добавьте сок одного лимона.

Обязательно пейте напиток маленькими глотками.

Почему такой напиток действительно полезен для нашего организма, особенно утром? Калина является настоящим суперфудом украинского народа. В нем содержится очень много витамина С, гингерола и эфирных масел. Гингерол, говорит диетолог, является сильным антиоксидантом, защищающим наш организм не только от воспалений, но и от преждевременного старения. Благодаря этим полезным веществам нормализуется липидный обмен. А еще калина отличается противораковыми и противовирусными свойствами.

Имбирь помогает ускорить метаболизм, снизить в организме уровень сахара, улучшает циркуляцию крови и даже помогает при отравлениях. Он содержит много витамина А, витамины группы В и гингерол, поэтому укрепляет иммунитет (что очень важно зимой) и помогает бороться с бактериями.

Лимонный сок нужен нашему организму не только из-за высокой концентрации витамина С, он также поддерживает здоровье сердца. А благодаря большому количеству антиоксидантов предотвращает образование свободных радикалов, которые могут вызвать атеросклероз (когда в артериях накапливаются бляшки). При регулярном употреблении лимона вы можете даже предупредить инсульт или сердечный приступ.

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