Диетолог рассказала о переоцененных и недооцененных продуктах для здоровья: вы будете удивлены

Диетолог развенчала цели о некоторых продуктах, которые сегодня в Сети считаются чрезвычайно полезными для здоровья. И назвала недооцененные, которые следует добавить в рацион.

Диетолог Клер Сорли утверждает, что популярные в настоящее время коллагеновый порошок и пробиотические добавки очень переоценены потребителями. А вот бульон на кости, чай, квашеную капусту и малину следует обязательно добавить в свой рацион.

Хотя коллагеновые порошки пока очень популярны и, по словам производителей, способны повысить эластичность кожи, придать волосам блеск, укрепить кости, специалист считает, что ее клиенты, как показала практика, получают гораздо лучшие и эффективные результаты для кожи, волос, ногтей и суставов. когда потребляют не порошкообразную форму, а цельный пищевой источник коллагена. Она также добавила, что все эти порошки подвергаются дополнительной обработке, могут содержать добавки, вызывающие газообразование, вздутие живота и даже аллергические реакции.

Вместо них Сорли рекомендует ежедневно добавлять в свой рацион костный бульон, ведь именно он содержит больше коллагена, потому что готовится на костях животных и соединительной ткани. Приличное количество клетчатки, необходимое нашему организму, имеет малина. Ее почему-то очень недооценивают в последнее время, утверждает диетология.

Отнесла она к списку переоцененных товаров также пробиотические добавки. Хотя они и помогают улучшить состояние кишечника, устраняют проблемы с пищеварением, однако наилучшим вариантом является такое блюдо, как квашеная капуста. В ней содержится больше штаммов пробиотиков. Многое потреблять не стоит, можете начать с одной чайной ложки в день. Это достаточно доступный продукт, в котором много про- и пребиотиков.

Также диетолог считает, что следует употреблять специальные травяные чаи, содержащие мяту, ромашку, лемонграсс, листья ежевики и цветы липы, апельсина, бутоны роз и боярышник. Такой напиток улучшает сон, помогает быстрее уснуть и крепко спать в течение всей ночи.

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