Диетологи назвали 13 самых полезных рыбных консервов: вот почему их нужно обязательно добавить в ежедневный рацион

Какие рыбные консервы самые лучшие / © unsplash.com

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Консервы из рыбы — это продукты с высоким содержанием питательных веществ, они идеально подходят как дополнение к блюдам или полноценное питание. К тому же они считаются более бюджетными, чем свежая рыба.

О том, какие рыбные консервы нужно употреблять, пишет издание Health.

Какие рыбные консервы наиболее полезны

Сардины — в этих консервах содержится очень большое количество Омега-3 жирных кислот, помогающих в поддержании здоровья сердца и сосудов, уменьшении воспаления. Также они богаты кальцием, поэтому полезны для костей, как и витамины В12 и D. На одну банку (100 г) — 22,6 г белка.

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Сельдь — также содержит полезные жиры, которые необходимы для здоровой работы сердца и мозга. Продукт богат антиоксидантами (в частности, селен), который необходим для выработки гормонов щитовидной железы, защиты от окислительного повреждения, синтезе ДНК. Он содержит много белка и витамины D и В12.

Копченая рыба — кипперы (копченая сельдь) имеет такую же питательную пользу для организма как и консервированная, в них много Омега-3 жирных кислот, а еще витамина D. На одну порцию (85 г) — 21 г белка.

Лосось — основная его польза состоит в том, что он содержит 13,8 мг витамина D на порцию, а это 100% от суточной нормы. Также он является отличным источником Омега-3 жирных кислот. На порцию (100 г) — 19 г белка.

Треска — так как она содержит только постный белок (на порцию 85 г — 9 г белка и всего 89 калорий), ее считают отличным вариантом во время диеты. Она обеспечивает стабильную потерю лишнего веса.

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Голубой тунец — согласно исследованиям, в голубом тунце больше белка, чем в других видах этой рыбы. Также он содержит триптофан и фенилаланин, а это аминокислоты, отличающиеся антидепрессантными свойствами. Триптофан дополнительно необходим для здоровья иммунной системы и правильной работы сердца.

Радужная форель — это консерва обладает противораковыми, антиоксидантными, антибактериальными свойствами, а также является отличным источником полезных жиров. В нем много витаминов и минералов. На одну порцию (85 г) — 17 г белка и всего 100 калорий.

Скумбрия — в ней содержится много жирных кислот Омега-3, витамины В12 и D, которые улучшают артериальное давление, уровень холестерина и уровень триглицеридов в сыворотке (уровень жиров в крови). Богата селеном, белок.

Анчоусы — отличный источник кальция, богатые Омега-3 жирными кислотами. На одну порцию (57 г) содержат 25% суточной нормы потребности в железе. Поэтому их рекомендуется добавлять в рацион людям с дефицитом железа.

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Устрицы — как и другие рыбные консервы, богатые Омега-3 жирными кислотами, также содержат селен, железо, цинк. Они помогают поддержать здоровье сердца, сосудов, иммунную систему и необходимы для выработки энергии.

Кальмары богаты калием, натрием, фосфором, магнием, цинком, имеют при этом низкий уровень жира. Великолепный источник Омега-3 жирных кислот. На одну порцию (85 г) — 13 г белка и всего 78 калорий.

Мясо краба — консерва с мясом краба богата минералами и витаминами, которые нужны нашему организму. Она содержит более 50% суточной потребности в селене в одной порции. Также одна порция (85 г) — 15 г белка и всего 1 г жира. Это делает продукт очень полезным при необходимости соблюдать диету.

Мидии эти консервы следует употреблять, если нужно поддержать здоровый обмен веществ, увеличить количество эритроцитов, ведь они богаты витаминами группы В. В них содержится много омега-3 жирных кислот и белка, поэтому они полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, поддерживают иммунитет, увеличивают уровень энергии.

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