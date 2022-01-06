Диетологи назвали 6 самых здоровых продуктов, которые нужно есть обязательно

Диетологи назвали 6 самых здоровых продуктов, которые нужно есть обязательно

Эти продукты обеспечат вам запас питательных веществ и витаминов.

В начале нового года многие из нас думают о здоровье. Мы уверены, 2022 год принесет возможности для изменений.

Эксперты-диетологи рассказали о продуктах, по их мнению, наиболее здоровых дополнениях к любому рациону. Они насыщены питательными веществами, помогающими организму функционировать должным образом и поддерживать вас в достижении ваших целей в течение дня.

Вот продукты, которые диетологи выбрали как наиболее полезные для здоровья.

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Консервированная фасоль с низким содержанием соли

Фасоль считают одним из самых здоровых продуктов. Известно, что высокое содержание клетчатки помогает снизить уровень холестерина, способствует здоровью кишечника и помогает повысить уровень сахара в крови.

Бобы даже считаются одним из ключевых ингредиентов диеты Голубой зоны, являющейся способом питания, основанным на регионах мира, где люди живут дольше всего. Другими словами, бобы настолько полезны, что могут помочь вам прожить подольше.

«Этот растительный белок экономически эффективен и его легко вводить в разнообразные блюда, такие как супы, салаты, чили, гамбургеры и тако», — говорят врачи.

Семена льна

Если в 2022 году вам нужно увеличить количество питательных веществ, семена льна – именно для этого.

«Лен полон омега-3, питательного вещества, которое наш организм не может производить», — говорят диетологи.

Поскольку омега-3 снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье мозга и сердца.

Яйца

Яйца являются полезной едой. Это очень универсальный белок, который можно смешивать с большим количеством вариантов завтрака, обеда и ужина.

С шестью граммами белка и четырьмя граммами жира в одном среднем яйце эта простая еда является победителем в любое время дня.

В отчете о холестерине утверждается, что хотя в течение многих лет идет много дискуссий о пользе яиц для здоровья, они на самом деле могут помочь вашему здоровью в целом, обеспечивая микроэлементами, полезными антиоксидантами и помогая снижать гипертонию (высокое кровяное давление).

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Стручковый горошек

Горошек – культура, содержащая почти три грамма растительного белка на каждые 100 г. В отличие от мяса, он содержит ноль насыщенных жиров, незначительное количество общего жира, а также немного клетчатки.

Киноа

Киноа известна как «псевдо»-зерно, полное витаминов, питательных веществ и белка, и, следовательно, является одним из самых здоровых продуктов, которые вы можете есть!

Этот полноценный белок на растительной основе содержит все девять незаменимых аминокислот, не содержит глютена и содержит много клетчатки.

По данным Journal of Cereal Science, употребление киноа поможет вашему сердцу, кишечнику и метаболизму.

Капуста Кейл

Этот зеленый листовой овощ, о котором знают немногие люди. На самом деле капуста является одним из самых полезных продуктов, которые вы должны есть, поскольку она богата витаминами А, В6 и С, кальцием, калием, марганцем и медью. Насыщенная большим количеством питательных веществ, это удивляет, что чашка капусты содержит только 38 калорий.