Диетологи назвали худшие привычки на завтрак для вашего иммунитета

Диетологи назвали худшие привычки на завтрак для вашего иммунитета

Пищевые привычки также влияют на силу вашей иммунной системы.

Кое-что из того, что вы привыкли есть на завтрак, может подорвать ваш иммунитет.

Слишком много сахара

Сладкие хлопья, пирожные, блины и вафли, содержат слишком много сахара. Это со временем может отрицательно повлиять на ваши лейкоциты, борющиеся с инфекцией.

Недостаточное количество витамина D

Витамин D является важным компонентом укрепления иммунной системы.

Такие продукты, как лосось, овсянка, яйца, молоко и некоторые соки могут быть отличными источниками витамина D.

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Белок

Белок является еще одним важным компонентом для поддержания здоровой иммунной системы, поэтому старайтесь получать достаточное количество белка именно на завтрак.

Многие продукты для утреннего приема пищи, например пирожные или тосты, богаты углеводами, но известны низким содержанием белка, поэтому добавление богатых белком продуктов, таких как яйца, молоко и даже тофу, к завтраку поддержит иммунную систему.

Фаст-фуд

Если вы не завтракаете дома, а перехватываете по дороге что-нибудь в кафе, это может нанести вред вашему иммунитету.

Фаст-фуд насыщен солью. А рацион с высоким содержанием соли вредит иммунной системе.

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