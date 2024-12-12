Диетологи назвали худший гарнир для ужина: среди украинцев он один из самых любимых

Диетологи назвали перечень худших гарниров, которые ни в коем случае не стоит готовить на ужин.

По словам диетологов, наименее полезным гарниром на ужин является картофельное пюре. И именно это нежное и рыхлое блюдо у многих украинцев ассоциируется с семейным уютом. Причина достаточно проста: это блюдо практически является чистым углеводом, который повышает уровень сахара в крови, а затем вызывает резкий спад энергии. Если вы будете есть картофельное пюре вечером, то это приведет к проблемам с лишним весом и бессонницей.

Особенно вредно картофельное пюре с добавлением масла и молока, как любят готовить украинцы. После этого блюдо вообще превращается в настоящую калорийную бомбу. Она перегрузит организм, а еще не позволит ему полноценно восстановиться во время сна.

Однако в перечень попало не только картофельное пюре. Также диетологи рекомендуют не есть вечером на гарнир:

белый рис – он отличается высоким гликемическим индексом, а потому работает практически так же как и пюре;

– он отличается высоким гликемическим индексом, а потому работает практически так же как и пюре; жареные и жирные гарниры — в частности, овощи в панировке или жареный картофель;

— в частности, овощи в панировке или жареный картофель; макароны из пшеничной муки – порция этого блюда грозит тяжестью в желудке, что приведет к бессоннице.

Конечно, говорят диетологи, это совсем не значит, что вам нужно полностью отказаться от любимых блюд. Например, вы можете сделать картофельное пюре более полезным, если приготовите его из батата (сладкого картофеля), уменьшите количество молока или замените масло оливковым маслом.

Вечером следует отдавать предпочтение легким и питательным гарнирам, которые помогут организму восстановиться во время сна. Это могут быть:

овощи на пару – можно заменить запеченными овощами без масла;

– можно заменить запеченными овощами без масла; салаты с овощами и зеленью – организм получит витамины и питательные вещества;

– организм получит витамины и питательные вещества; гречка или киноа – это сложные углеводы, которые переваривают медленно и дарят длительное чувство сытости.

Помните, что ужин – это не только прием пищи, но и способ подготовить свой организм к ночному отдыху. Выбирая легкие гарниры, вы будете чувствовать себя лучше.

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