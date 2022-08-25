Диетологи назвали лучшее сочетание йогурта с другими продуктами: идеальная комбинация против воспаления

Йогурт – это больше, чем просто легкий завтрак или полдник.

Этот молочный продукт улучшает здоровье кишечника до поддерживающего иммунитет, а также помогает в наращивании мышц. И хотя йогурт может быть вкусным сам по себе, добавление ароматных ингредиентов превратит его в более сбалансированное блюдо.

По информации медиков, йогурт помогает снизить хроническое воспаление в организме.

В то время как острое воспаление естественно возникает после травмы или болезни, хроническое воспаление возникает постепенно, когда организм теряет способность его побороть. Это может являться побочным эффектом чрезмерного потребления алкоголя, избыточного веса, недостаточных физических упражнений и стресса. Хроническое воспаление является продолжительным и со временем может привести к нескольким заболеваниям и состояниям, таким как диабет, аутоиммунные заболевания и нарушение обмена веществ.

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Если вы хотите снизить воспаление, нет лучшего времени для начала, чем утром с йогуртом на завтрак. А по словам диетологов, лучшая комбинация йогурта для уменьшения воспаления — с черникой и грецкими орехами.

"Неудивительно, что одна из самых популярных комбинаций йогуртов также одна из лучших комбинаций для борьбы с воспалением", — говорит врач.

Добавив в йогурт лесную чернику и грецкие орехи, вам удастся обогатить молочную основу питательными веществами, обладающими противовоспалительными свойствами.

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Как черника и грецкие орехи могут помочь справиться с воспалением

Согласно исследованию в издании Journal of Agriculture and Food Chemistry, дикая черника является богатым источником антоцианов и других флавоноидов с противовоспалительным действием.

"Эти ягоды сладкие, и они создают сытный вкус к любому блюду, включая йогурт.

Дикая черника имеет более высокую концентрацию антиоксиданта антоциана по сравнению с обычной черникой, поэтому у нее более антиоксидантные свойства.

Грецкие орехи считают отличным источником альфа-линоленовой кислоты (ALA) – растительной незаменимой жирной кислоты Омега-3.

Эта жирная кислота обладает противовоспалительными свойствами, а также является источником растительного белка и клетчатки.

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Более того, грецкие орехи являются богатым источником противовоспалительных витаминов и антиоксидантов. Это включает витамин Е и другие фитонутриенты, такие как фенольные кислоты, дубильные вещества и флавоноиды.

Хотя существует так много способов употребления йогурта для поддержания здоровья, вы можете считать комбинацию йогурта, черники и орехов лучше, особенно если нужно уменьшить воспаление в организме.

Это сочетание не только поможет ему бороться с воспалением, но и удивит вас приятным вкусом.

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