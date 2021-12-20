Диетологи назвали лучшие пищевые привычки для здоровья кишечника

Нельзя игнорировать здоровье вашего кишечника. Ученые доказали, что его состояние влияет на психическое и когнитивное здоровье, а также уровень артериального давления.

Также ученые уверены, что употребление большого количества обработанной пищи и употребление большого количества алкоголя отрицательно изменяет микробиом кишечника.

Итак, когда дело доходит до поиска правильного режима питания, эксперты советуют следующее...

Ешьте больше бобовых

Бобовые являются отличным дополнением к вашему рациону. Нут, черная фасоль и чечевица - богатые источники клетчатки, что помогают пищеварению.

"Если вы не получаете достаточного количества клетчатки в ежедневном рационе, можете ощущать вздутие живота, метеоризм, постоянное чувство голода и дискомфорт в желудке. Это может означать, что пора включить больше бобовых или фасоли в меню". – говорят диетологи.

pixabay.com

Запаситесь ягодами

Ягоды не только являются хорошим источником клетчатки, но и богаты антиоксидантами и витамином С, помогающим питать здоровые бактерии и уменьшает воспаление в нашем желудочно-кишечном тракте. Добавляйте их в кефир или коктейль с йогуртом на завтрак и прекрасно начинайте свой день.

Почему квашеная капуста потемнела / pixabay.com

Ешьте ферментированные продукты

По словам экспертов, ферментированные продукты в рационе могут значительно улучшить здоровье кишечника.

Важно ежедневно включать в рацион обычный цельномолочный йогурт или, например, квашеную капусту.

Исследование 2021 года недавно показало, что диета с высоким содержанием ферментированных продуктов увеличивает разнообразие микробиомы, уменьшает воспаление и улучшает иммунный ответ.

Также читайте Рецепты к постному обеду: 7 полезных блюд из грибов

Разнообразьте свое питание

Верьте или нет, но на функции кишечника оказывает негативное влияние однообразие - употребление одних и тех же продуктов. Исследования показывают, чем шире ассортимент растительной пищи, тем разнообразнее будут наши кишечные бактерии, являющиеся маркером хорошего здоровья кишечника.

Больше экспериментируйте с новыми продуктами и полюбите растительную пищу, поскольку уникальные соединения в каждом овоще или фрукте содержат волокна, питающие различные виды полезных бактерий в вашем кишечнике, а разнообразная популяция бактерий укрепляет иммунную систему.

Когда дело доходит до здоровья системы ЖКТ, убедитесь, что вы едите достаточно клетчатки, пьете много воды и хорошо отдыхаете – это имеет решающее значение для обеспечения здорового микробиома кишечника.