Диетологи назвали лучшие продукты, снижающие уровень холестерина

Высокий уровень холестерина повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, двух главных причин смерти в мире.

Если у вас высокий уровень холестерина, нужно пересмотреть рацион.

То, что вы едите, оказывает большое влияние на уровень холестерина. И в отличие от лекарства для его снижения, пища не имеет потенциальных побочных эффектов.

Итак, какие продукты снижают уровень холестерина? Удивитесь, но это всегда есть у вас под рукой.

Фото: googleusercontent.com

Существует два типа холестерина: ЛПВП, «хороший» вид, и ЛПНП, «плохой» тип холестерина, закупоривающий артерии. Вам нужны продукты, которые помогут снизить уровень холестерина ЛПНП, а также повысить уровень холестерина ЛПВП.

«Когда дело доходит до снижения уровня холестерина, клетчатка – это самое важное, что нужно», – говорят диетологи.

Клетчатка, как губка, поглощает избыток плохого холестерина и помогает вашему организму выводить его.

Сосредоточение на продуктах с высоким содержанием растворной клетчатки – отличная стратегия.

Исследования показали, что растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина ЛПНП.

ТСН.ua

Растворимая в воде клетчатка притягивает и поглощает воду, образуя гелеобразное вещество, замедляет время прохождения пищи. Растворимую клетчатку можно найти в таких продуктах, как овес, ячмень, бобы, семена льна, овощах, таких как брюссельская капуста, и фруктах, таких как яблоки и апельсины.

Поскольку растворимая клетчатка медленно переваривается, она связывается с холестерином в крови перед тем, как он может попасть в кровоток. Затем он способен очистить организм от холестерина, что помогает снизить уровень холестерина ЛПНП.

Что касается продуктов, богатых растворимой клетчаткой, лучший из них – черная фасоль. Это настоящий углевод для похудения, поскольку в нем много белка и клетчатки, но мало жира.

Вы можете использовать консервированную фасоль или приготовить ее в сухом виде – и то и другое работает.

Бобы также помогают предотвратить скачки глюкозы в крови.

Также читайте 6 лучших продуктов для улучшения здоровья кишечника и предотвращения сахарного диабета

Порция черных бобов на 3/4 стакана содержит 5,4 г растворной клетчатки – это 19% суточной нормы клетчатки.

Черная фасоль богата вязкой, растворимой клетчаткой, препятствующей реабсорбции богатых холестерином желчных кислот в вашем кишечнике. Желчные кислоты поглощаются клетчаткой, прежде чем они могут быть реабсорбированы организмом, и в конечном счете выводятся вместе с ней. Затем организм должен удалить холестерин из крови, чтобы генерировать новые желчные кислоты.

Кроме понижения уровня холестерина, черная фасоль богата растительным белком. Вы можете уменьшить количество потребляемого животного белка и таким образом - количество насыщенных жиров, повышающих холестерин.

Черная фасоль также насыщена калием, минералом, который помогает контролировать высокое кровяное давление, что важно, поскольку высокое кровяное давление может повысить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Приготовьте сегодня вегетарианский омлет с черной фасолью на завтрак или овощное рагу на ужин.

Читайте также: Почему диетологи добавили бананы в список полезных для кишечника продуктов

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку