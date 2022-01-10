Диетологи назвали лучший напиток для снижения холестерина

Употребление свежего апельсинового сока без добавления сахара может помочь вашему сердцу и снизить уровень холестерина.

Вы не можете сосредоточиться на здоровье сердца, не обращая внимания на уровень холестерина. В то время как ваш организм нуждается в определенном количестве холестерина для построения клеток, слишком много холестерина может привести к сердечным заболеваниям и другим осложнениям со здоровьем.

Наиболее распространенной проблемой, связанной с высоким уровнем холестерина является закупорка артерий, что, к сожалению, может быть чрезвычайно вредным для вашего здоровья. И хотя высокий уровень холестерина иногда может быть наследственным, есть диетические изменения, которые вы можете сделать, чтобы помочь.

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По словам автора книги «Поваренная книга о беременности мамы впервые» и «Подкормки мужской фертильности» Лорен Манакер, один из лучших напитков, который поможет вам снизить уровень холестерина, — это 100% апельсиновый сок.

Вот как апельсиновый сок может помочь снизить уровень холестерина.

Апельсиновый сок без добавления сахара – отличный напиток для общего состояния здоровья, который может снабдить организм необходимыми питательными веществами.

"100% апельсиновый сок – это натуральный сладкий напиток, не содержащий жиров и натрия, богатый витаминами и минералами", – говорит Манакер.

Более того, по словам Манакера, этот напиток также может помочь людям с высоким уровнем холестерина.

"Данные показали, что употребление 100% апельсинового сока связано с понижением общего холестерина, а также холестерина ЛПНП", — говорит Манакер.

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Кроме того, этот напиток может повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП.

Манакер также отмечает, что обзор и метаанализ, опубликованные в Phytotherapy Research, показали, что ежедневное употребление апельсинового сока может привести к снижению общего уровня холестерина. Обзор предполагает, что также может быть связь между соком и чувствительностью к инсулину, но это полностью не доказано.

Если вы собираетесь выпить стакан апельсинового сока, убедитесь, что пьете 100% апельсиновый сок без добавления сахара, чтобы получить все преимущества для здоровья и снижения уровня холестерина.