Диетологи назвали надежные способы защитить кишечник

В последние годы здоровье кишечника становится все более актуальной темой, и на то есть веские причины.

За последние несколько десятилетий новые исследования обнаружили связь между здоровьем кишечника и иммунной системой, настроением и психическим здоровьем и предположили, что это может играть роль в аутоиммунных заболеваниях, кожных заболеваниях и даже раке. Другими словами, вы можете предотвратить и решить ряд физических и психических проблем, просто заботясь о своем микробиоме.

Исследования показывают, что здоровье кишечника является одним из наиболее важных регуляторов общего состояния организма, в том числе вес, состояние кожи, склонность к аллергии, гормональный фон.

Некоторые продукты поддерживают здоровый, сбалансированный микробиом, другие способствуют дисбалансу, связанному с желудочно-кишечными заболеваниями, такими как синдром раздраженного кишечника, а также с другими хроническими состояниями, такими как ожирение, астма, колит, диабет 2 типа и сердечно-сосудистые недуги.

Эксперты рекомендуют прислушаться к следующим советам по защите кишечника.

Ешьте разнообразную растительную пищу

В вашей продуктовой тележке обязательно должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, фасоль, орехи и семечки (лен, тыквенные, кунжут).

Утех, кто ест растительные продукты каждую неделю, популяция кишечных бактерий шире.

Растения богаты клетчаткой. Она питает наш кишечник и увеличивает количество хороших микробов. Если микробы хорошо питаются, они будут размножаться, что укрепляет здоровье нашего кишечника. желудочно-кишечного тракта, создавая барьер и останавливая миграцию вредных бактерий. А растения содержат различные питательные вещества, пребиотики и полифенолы, что приводит к более разнообразному составу кишечника.

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Вам нужны как пребиотики, так и пробиотики

Употребление пробиотиков — один из лучших способов восстановить баланс в кишечнике. Пробиотики обладают мощной антимикробной активностью, они улучшают функцию кишечной стенки и оказывают положительное влияние на иммунные клетки ЖКТ.

Лучший способ получить пробиотики — употреблять различные продукты, богатые этими полезными бактериями, такие как йогурт, кефир и ферментированные овощи.

Употребляйте их несколько раз в день и из разных источников для получения максимальной пользы. Но если вы не получаете достаточного количества пробиотиков только с пищей, диетологи рекомендуют искать высококачественные пробиотические добавки. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Сухой йогурт или добавка должен состоять из двух наиболее клинически изученных типов полезных бактерий — бифидобактерий и лактобактерий. Используемые штаммы имеют один из лучших показателей выживаемости в желудочно-кишечном тракте.

Эксперты говорят, что в дополнение к пробиотикам вы также должны отдавать предпочтение пребиотикам. Эти неперевариваемые волокна питают полезные бактерии в кишечнике.

Микробиом ферментирует пребиотики в жирные кислоты с короткой цепью. Короткоцепочечные жирные кислоты обладают мощным противовоспалительным действием и укрепляют кишечный барьер, препятствуя попаданию патогенов в кровоток.

Лучшими пищевыми источниками пребиотиков являются авокадо, чеснок, лук, лук-порей и корнеплоды.

Избегайте обработанных пищевых продуктов

Переработанные продукты, такие как хлопья с добавлением сахара, печенье и чипсы, обычно практически не содержат клетчатки, особенно когда они приготовлены из рафинированной муки, а не из цельного зерна.

Клетчатка же помогает проходимости и очищению кишечника. Регулярный стул сокращает время, в течение которого отходы задерживаются в толстой кишке. У людей, страдающих хроническими запорами, в кишечнике наблюдается более высокий уровень метан-продуцирующих бактерий. Метан не только замедляет работу ЖКТ, но и может мигрировать из толстой кишки в тонкую и вызывают состояние, известное как избыточный бактериальный рост в тонкой кишке (СИБР), которое в тяжелых случаях может привести к нарушению всасывания и дефициту микронутриентов.

СИБР провоцирует вздутие живота и/или повышенное газообразование, боли в животе (часто на фоне повышенного газообразования) – обычно локализуются в околопупочной области, ощущение «переливания» или урчания в животе, снижение массы тела, дефицит микро-, макроэлементов и витаминов.