Диетологи назвали №1 белок, помогающий снизить "плохой" холестерин

Какой белок снижает холестерин / © pexels.com

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Хорошая новость состоит в том, что правильное питание может существенно улучшить ситуацию. И если вы ищете продукт, одновременно насыщающий организм белком и помогающий поддерживать здоровье сердца, диетологи советуют обратить внимание на соевые продукты.

Почему именно соевый белок

В отличие от многих источников животного белка соя содержит очень мало насыщенных жиров и одновременно является полноценным источником белка. Это означает, что она снабжает организм всеми незаменимыми аминокислотами.

Исследования показывают, что регулярное употребление соевого белка может способствовать снижению уровня «плохого» холестерина (ЛПНП). Именно этот вид холестерина скапливается на стенках сосудов и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Кроме того, замена жирного красного мяса или колбас на растительные источники белка автоматически уменьшает количество насыщенных жиров в рационе, что также оказывает положительное влияние на уровень холестерина.

Какие соевые продукты самые полезные

Чтобы извлечь максимальную пользу, диетологи рекомендуют включать в меню:

тофу;

темпе;

идомаме;

натуральное соевое молоко без добавленного сахара;

вареные соевые бобы.

Эти продукты легко сочетаются с овощами, крупами, салатами и супами, поэтому разнообразить рацион будет несложно.

Не только белок: еще одно преимущество сои

Соевые продукты содержат клетчатку, которая также помогает контролировать уровень холестерина. Растворная клетчатка связывает часть холестерина в кишечнике и способствует его выведению из организма.

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К тому же соя богата:

калием;

магнием;

железом;

кальцием (если продукт обогащен им);

изофлавоны — растительные соединения, которые могут положительно влиять на здоровье сердца.

Нужно ли полностью отказываться от мяса

Нет. Специалисты отмечают, что главное — сбалансированный рацион. Если несколько раз в неделю заменять жирное мясо блюдами из сои или других бобовых, это может положительно сказаться на показателях холестерина.

Полезными источниками белка также считаются:

фасоль;

чечевица;

нут;

горох;

жирная морская рыба;

нежирная птица.

Что еще помогает снизить холестерин

Помимо правильного выбора белка, врачи рекомендуют:

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есть больше овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов;

регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой;

ограничить колбасные изделия, фастфуды и трансжиры;

поддерживать нормальную массу тела;

быть физически активными не менее 150 минут в неделю;

отказаться от курения

Даже небольшие изменения в питании могут постепенно улучшить показатели холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

FAQ

Какой белок лучше помогает снизить холестерин?

Больше всего улик имеет соевый белок. Он содержит минимум насыщенных жиров, является полноценным источником аминокислот и по данным исследований может способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП, особенно если заменяет жирные продукты животного происхождения.

Что есть при высоком холестерине?

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При повышенном холестерине следует делать ставку на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые, сою, орехи, семена и жирную морскую рыбу. В то же время, желательно ограничить жирное красное мясо, колбасы, сливочное масло, фастфуд и продукты с высоким содержанием трансжиров. Это помогает поддерживать здоровый уровень холестерина и уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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