Диетологи назвали пищевые привычки, благодаря которым вы будете выглядеть на десять лет моложе

Диетологи назвали пищевые привычки, благодаря которым вы будете выглядеть на десять лет моложе

Хотите выглядеть моложе? Врачи поделились планом питания.

Да, гены играют роль в том, как мы взрослеем и стареем. Так же как и выбор образа жизни, например, курите ли вы, имеете ли привычку заниматься спортом...

Еще один фактор старения – ваша диета. Если вы хотите сделать кожу более гладкой, увлажненной или снизить риск воспалительных процессов (которые могут проявляться в виде высыпаний), вам помогут эти привычки питания.

Ниже диетологи рассказывают о своих основных схемах питания, которым желательно следовать, а также о продуктах, которые нужно включить в меню, если вы хотите выглядеть моложе.

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Добавьте больше растительных источников белка в свой рацион

Растительный белок не только поможет вам нарастить мышечную массу, но и поддержит организм в тонусе.

«Хотя белок необходим для построения и восстановления клеток и тканей, он также является важным компонентом коллагена, который помогает сохранить кожу упругой, эластичной и молодой», – рассказывает медицинский эксперт Лиси Лакатос из США.

Коллаген с возрастом расщепляется и производится в организме менее эффективно. Следовательно, употребление в пищу продуктов, богатых белком, способствующих синтезу коллагена, может способствовать оздоровлению кожи.

Белки растительного происхождения также поддерживают соответствующий вид кожи с возрастом благодаря содержанию антиоксидантов.

Хотя некоторые белковые продукты животного происхождения вызывают воспаление и повреждают кожу из-за содержания насыщенных жиров, растительные источники белка, такие как орехи, особенно фисташки, содержат антиоксиданты, помогающие сохранить молодость организма, предотвращая воспаление, которое вредит коже.

Ешьте томаты

В сочетании со здоровой диетой и образом жизни, томаты могут помочь продлить молодость кожи.

Они содержат ликопин, антиоксидант, помогающий защитить вашу кожу от повреждения ультрафиолетом. Томатная паста домашнего приготовления или соус также полезны.

В исследовании в Британском журнале дерматологии 20 здоровых женщин ели по 55 граммов томатной пасты с оливковым маслом ежедневно в течение трех месяцев. Они ощутили защиту от острых последствий фотоповреждения (относящегося к изменениям кожи с течением времени от солнца или других источников ультрафиолетового излучения), а также потенциально от долгосрочных последствий повреждения ультрафиолетом.

Оливковое масло первого отжима

Оливковое масло холодного отжима не только является частью здоровой для сердца средиземноморской диеты, но и отличным источником антиоксидантов, таких как токоферолы, бета-каротин и фенольные соединения, которые помогают уменьшить окислительное повреждение и воспаление, вызванное свободными радикалами. Оливковое масло первого отжима может защитить упругость кожи и помочь ему выглядеть моложе.

Оливковое масло состоит из 73% мононенасыщенных жиров. Исследования показали, что диета, богатая мононенасыщенными жирами, может помочь уменьшить старение кожи. Также было показано, что оливковое масло защищает от воздействия солнца. Замените рафинированные растительные масла, такие как кукурузное, раповое, на оливковую и используйте для приготовления пищи вместе с заправками, соусами и маринадами.

Старайтесь съедать по пять штук чернослива каждый день

Чернослив является одним из лучших продуктов, которые помогают вам выглядеть моложе. Благодаря питательным веществам чернослива, которые влияют на здоровье костей, в частности бор, калий, витамин К и богатые антиоксидантами фенольные соединения – исследования показали, что употребление только пяти-шести штучек чернослива в день положительно влияет на минеральную плотность костей.

Кроме того, крепкие, здоровые кости необходимы для поддержания здоровых мышц в тонусе, что также делает вас моложе.

Избегайте обработанных, сладких продуктов, вызывающих воспаление.

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Ешьте хотя бы одну порцию жирной рыбы в неделю

Жиры омега-3 помогают снизить воспаление, которое может повредить кожу. Кроме того, жирная рыба содержит высокий уровень белка, который важен для образования коллагена и эластина, которые необходимы для поддержания упругости и эластичности кожи.

Авокадо

В авокадо много ненасыщенных жиров и волокон, способствующих здоровью кожи.

Мононенасыщенные жиры в авокадо способствуют образованию здорового эпидермиса.

Антиоксиданты борются с радикалами, способствующими повреждению и старению кожи.

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