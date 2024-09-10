Диетологи назвали продукт, который полезнее всего есть на завтрак: снижает холестерин в крови

Завтрак – одна из самых главных приемов пищи. А потому эксперты по здоровому питанию не перестают утверждать, что оно должно быть не только вкусным, но и полезным. Оказывается, "правильный" завтрак даже помогает бороться с повышенным холестерином.

Из-за высокого уровня "плохого" холестерина в организме в несколько раз увеличивается риск ишемической болезни сердца, заболевания периферических артерий, инсульта, гипертонии, диабета 2 типа.

Чтобы помочь своему телу лучше выводить холестерин из крови нужно правильно завтракать. Диетологи утверждают, что лучшим продуктом для начала дня является овсянка.

Она помогает снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которых и называют "плохим" холестерином. И все это благодаря высокому содержанию клетчатки.

Эксперты, в частности диетолог Лон Бен-Ашера, уверены, если съедать всего 5-10 г растворимой клетчатки в день. Именно овсянка (но не овсяные хлопья быстрого приготовления с высоким содержанием сахара) является лучшим ее источником.

Также к продуктам, богатым клетчаткой, можно отнести семена чиа, фасоль, авокадо, различные бобовые, фрукты, овощи и семена льна. Обязательно включайте их в свой ежедневный рацион. В том числе их можно есть и на завтрак.

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