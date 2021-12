Диетологи назвали продукт, снижающий тягу к сладкому

Лучшим способом бороться с влечением к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак.

Американские диетологи назвали продукт, помогающий людям, придерживающимся диеты, справиться с влечением к сладкому в течение дня.

По мнению специалистов, лучше всего в борьбе с желанием съесть что-нибудь сладкое поможет завтрак из овсяной каши. Диетолог Триста Бест считает, что многие традиционные продукты для завтрака вроде хлопьев с молоком или продающейся в кафе выпечки может увеличить дневное потребление сахара.

"Завтрак из сладких хлопьев с молоком быстро утолит голод, однако вы вскоре снова проголодаетесь, и скорее всего, попытаетесь утолить этот голод большим количеством углеводов и сахара", — отметила Бест.

Врач Лиза Янг согласилась с коллегой и заявила, что лучшим способом бороться с влечением к сладкому является ежедневное употребление овсяной каши на завтрак.

"Клетчатка, содержащаяся в овсяной каше, не только полезна сама по себе, но и помогает поддерживать нужный уровень сахара в крови и снижает тягу к сладкому", — считает Янг.

Она добавила, что лишние белки и жиры могут ослабить желание съесть что-нибудь сладкое, поэтому следует добавить в овсянку нежирное молоко, семена льна и ягоды.

