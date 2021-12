Диетологи назвали продукты, мешающие похудеть

Специалисты советуют исключить из рациона белый хлеб и жареное.

Диетологи из США назвали самые вредные продукты для тех, кто стремится похудеть. Прежде всего, желающим сбросить вес следует отказаться от белого хлеба, жареных во фритюре продуктов, заменителей сахара и продуктов с малым содержанием клетчатки.

Об этом сообщает Eat This, Not That!

Также читайте Диетолог назвала напиток, образующий жир на животе

Диетолог Джинань Банна напоминает, что белый хлеб – один из главных врагов для тех, кто хочет похудеть.

"Белый хлеб не насытит вас надолго, потому что в нем нет клетчатки. Скорее всего, вы начнете потреблять больше калорий, чем нужно, если оставите его в рационе. Чтобы не набирать лишний вес, лучше есть цельнозерновой хлеб", — сказала Банна.

Она также предостерегла от употребления жареных в большом количестве масла или во фритюре: "Жареные продукты очень калорийны, а вы полнеете, когда потребляете больше калорий, чем сжигаете".

Банна сослалась на исследования британских коллег, установивших, что людям с генетической склонностью к ожирению жареные блюда особенно вредны.

Диетолог Джанет Коулман рассказала, что заменители сахара могут помешать идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий.

"Важно понимать, что даже если в заменителях нет калорий, они все равно повышают уровень глюкозы в крови, а это может мешать похудению", – считает Коулман.

Ее коллега Кара Ландау отметила, что во время похудения следует избегать продуктов с низким содержанием клетчатки, таких как белый хлеб, рисовые хлебцы или, например, картофельные чипсы.

"Клетчатка медленно проходит желудочно-кишечным трактом, и употребляющие ее в достаточном количестве люди дольше остаются сытыми и не склонны к перееданию", — отметила Ландау.

Диетолог Наталья Самойленко о новой программе похудения, которая задействует все органы чувств

Ранее диетолог назвала самый полезный напиток для здоровья печени.

А диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.

Читайте также: