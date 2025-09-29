ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Полезные статьи
Количество просмотров
261
Время на прочтение
2 мин

Диетологи назвали пять суперпродуктов, которые естественно контролируют уровень сахара в крови

В современном мире уровень сахара в крови может колебаться непредсказуемо. К счастью есть продукты, которые помогают телу поддерживать баланс естественным путем.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Какие пять продуктов снижают уровень сахара в крови

Какие пять продуктов снижают уровень сахара в крови / © Pixabay

Шпинат, орехи, овес, корица и брокколи — простые, доступные и невероятно эффективные союзники в борьбе со скачками глюкозы. Давайте посмотрим, как они работают и как использовать их каждый день.

Шпинат: зеленый союзник в контроле сахара

Свежие листья шпината шелестят под пальцами, напоминая о тихих силах природы. Насыщенный хлорофиллом, он мягко стабилизирует уровень глюкозы в крови. Его секрет — альфа-липоевая кислота, которая превращает глюкозу в энергию и повышает чувствительность клеток к инсулину.

Советы: 200 г в день, сыр или на пару. Опытные могут добавлять экстракты в полосе, но баланс с йогуртом поможет избежать избытка оксалатов.

Рецепты:

  • Салат из шпината и орехами — снижает постпрандиальный пик глюкозы на 20%.

  • Обжаренный шпинат с чесноком — усиливает антиоксидантную защиту.

  • Смузи из шпината, яблока и корицы — двойной удар по инсулинорезистентности.

Орехи: хрустящие стражи стабильности

Грецкие и миндальные орехи замедляют всасывание сахара, давая инсулину время работать, а магний и полифенолы снижают воспаление.

Идеи перекуса:

  • Горсть миндаля — защита бета-клеток от стресса.

  • Грецкие орехи в салате — омега-3 против воспаления.

  • Фундук с яблоком — двойной барьер против глюкозы.

Овсянка: невидимый щит

Бета-глюканы овса медленно пропускают сахар в кровь, а магний поддерживает ферменты, предотвращающие его избыточное образование.

Рецепты:

  • Овсянка с чиа — дополнительные омега-3.

  • Домашние батончики с орехами — жировой барьер для стабильности.

  • Смузи с овсом и шпинатом — двойной зеленый удар по глюкозе.

Корица: ароматная магия

Полифенолы корицы имитируют инсулин, замедляют расщепление углеводов и помогают транспортировать глюкозу в мышцы.

Идеи:

  • Чай с корицей и лимоном

  • Йогурт с ягодами и корицей

  • Пряный овощной дрессинг

Брокколи: зеленый страж печени

Сульфорафан в брокколи превращает глюкозу в гликоген и защищает печень. Хром и клетчатка повышают эффективность инсулина, а антиоксиданты сражаются с гликацией белков.

Приготовление:

  • На пару с лимоном

  • Салат с брокколи и орехами

  • Суп-пюре

Дата публикации
Количество просмотров
261
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie