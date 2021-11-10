Диетологи назвали самые вредные напитки для похудения

То, что вы пытаетесь похудеть, не означает, что вы не можете наслаждаться любимыми блюдами. Однако эксперты предупреждают, что иногда удовлетворить свою тягу к сладким напиткам гораздо сложнее, чем вы можете себе представить.

Вы должны пытаться получить калории из качественной пищи, которая действительно обеспечивает питательные вещества для организма и удовлетворит ваш аппетит.

Если вы пытаетесь похудеть, но все еще покупаете напитки в кафе и магазинах, важно хотя бы знать о некоторых из самых вредных видов.

Вот некоторые из самых вредных напитков, которые можно выбрать для похудения.

Соки

Приобретенные в магазине соки содержат большое количество добавленного сахара и почти совсем не содержат без клетчатку, что оказывает негативное влияние на организм.

Эти напитки могут способствовать скачку сахара в крови, что в итоге приводит к максимальному его снижению, поэтому вы испытываете желание в еще большем количестве сахара в течение дня.

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Фреши

Их рекламируют как «здоровые напитки», но на самом деле фреши содержат ингредиенты, которые могут привести к увеличению веса.

Смузи, фреши могут содержать почти 500 калорий и от 40 до 50 граммов сахара, и хотя сахар поступает из фруктов и в этих напитках есть полезные питательные вещества, такие напитки если и можно рекомендовать, то, скорее, для набора веса.

Сладкие алкогольные напитки

Алкоголь калорийный. Он сам по себе может привести к увеличению веса, если его потреблять в избытке. Но кроме того, алкогольные напитки, содержащие сахар и добавленные ингредиенты, являются одними из самых вредных напитков для похудения.

Возьмем, например, пина коладу – алкогольный коктейль из рома, ананасового сока и кокосового молока: пустые калории (алкоголь), жиррные калории (кокосовое молоко) и множество добавленных сахаров. Это, безусловно, не тот напиток, который поможет похудеть.

Когда дело доходит до праздничных вечеринок и семейных встреч в новогоднюю ночь, помните о типах алкогольных напитков, умеренное употребление которых не принесет к избытку веса.

Бокал красного вина, пожалуй, самый лучший выбор, когда дело доходит до алкоголя, говорят диетологи.

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Холодные кофейные напитки

Худшие преступники, как правило, встречаются в кафе, где кофе со сливками, латте и т.д. могут добавить от 500 до 1200 калорий в дневной рацион.

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