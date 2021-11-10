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Диетологи назвали самые вредные напитки для похудения

Диетологи назвали самые вредные напитки для похудения

pixabay.com

То, что вы пытаетесь похудеть, не означает, что вы не можете наслаждаться любимыми блюдами. Однако эксперты предупреждают, что иногда удовлетворить свою тягу к сладким напиткам гораздо сложнее, чем вы можете себе представить.

Вы должны пытаться получить калории из качественной пищи, которая действительно обеспечивает питательные вещества для организма и удовлетворит ваш аппетит.

Если вы пытаетесь похудеть, но все еще покупаете напитки в кафе и магазинах, важно хотя бы знать о некоторых из самых вредных видов.

Вот некоторые из самых вредных напитков, которые можно выбрать для похудения.

Соки

Приобретенные в магазине соки содержат большое количество добавленного сахара и почти совсем не содержат без клетчатку, что оказывает негативное влияние на организм.

Эти напитки могут способствовать скачку сахара в крови, что в итоге приводит к максимальному его снижению, поэтому вы испытываете желание в еще большем количестве сахара в течение дня.

Фреши

Их рекламируют как «здоровые напитки», но на самом деле фреши содержат ингредиенты, которые могут привести к увеличению веса.

Смузи, фреши могут содержать почти 500 калорий и от 40 до 50 граммов сахара, и хотя сахар поступает из фруктов и в этих напитках есть полезные питательные вещества, такие напитки если и можно рекомендовать, то, скорее, для набора веса.

Сладкие алкогольные напитки

Алкоголь калорийный. Он сам по себе может привести к увеличению веса, если его потреблять в избытке. Но кроме того, алкогольные напитки, содержащие сахар и добавленные ингредиенты, являются одними из самых вредных напитков для похудения.

Возьмем, например, пина коладу – алкогольный коктейль из рома, ананасового сока и кокосового молока: пустые калории (алкоголь), жиррные калории (кокосовое молоко) и множество добавленных сахаров. Это, безусловно, не тот напиток, который поможет похудеть.

Когда дело доходит до праздничных вечеринок и семейных встреч в новогоднюю ночь, помните о типах алкогольных напитков, умеренное употребление которых не принесет к избытку веса.

Бокал красного вина, пожалуй, самый лучший выбор, когда дело доходит до алкоголя, говорят диетологи.

Холодные кофейные напитки

Худшие преступники, как правило, встречаются в кафе, где кофе со сливками, латте и т.д. могут добавить от 500 до 1200 калорий в дневной рацион.

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