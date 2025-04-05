Диетологи назвали самые полезные сыры, которые обязательно следует добавить в ежедневный рацион

Какой сыр считается самым полезным / © unsplash.com

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"Обратите внимание, насколько высока питательная ценность продуктов на одну калорию", - говорит Розмари Траут, директор программы кулинарных искусств и пищевых наук в университете Дрекселя. Выбирайте сыры, которые имеют низкое содержание насыщенных жиров и натрия и высокое содержание белка, кальция и пробиотиков, советует диетолог Дженнифер Альтман. И вот, какие пять сыров соответствуют такому описанию.

Моцарелла

Моцарелла несомненно попадает в этот список полезных сыров, содержа шесть граммов белка всего в порции на 28 граммов. Кроме высокого содержания белка, она также имеет низкое содержание насыщенных жиров и натрия и является хорошим источником кальция, фосфора и цинка, которые важны для здоровья костей. Об этом сообщает доктор Альтман.

Моцарелла также содержит бактерии Lactobacillus casei и Lactobacillus fermentum – два полезных пробиотика, способствующих хорошему здоровью кишечника.

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Козьй сыр

Хотя его вкус может быть противоречивым, но этот свежий кремовый сыр приносит множество полезных свойств, главным образом потому, что изготовлен из козьего молока. Богатый витаминами A и B2, козье молоко также содержит меньше лактозы, чем коровье, что делает его более легким для переваривания для тех, кто имеет чувствительность к этому ферменту.

Кроме того, как отмечает Траут, сыр из козьего молока более "метаболически реактивным", что означает, что он менее вероятно будет храниться в виде лишнего жира в организме. Это связано с тем, что в козьем молоке более высокое содержание короткоцепочечных жирных кислот по сравнению с коровьим молоком, объясняет она.

Ким Явиц, диетолог и владелица Two Six Fitness в Сент-Луисе, США, соглашается, объясняя, что эти меньшие молекулы жира также "перевариваются быстрее... что может помочь вам чувствовать сытость быстрее" и приводить к "потреблению меньшего количества калорий во время последующих приемов пищи".

Домашний сыр

Богатый белок и насыщенный ценными витаминами B и B12, этот кремовый сыр уже много лет является известным здоровым продуктом. По словам Явиц, одна чашка этого продукта содержит 24 грамма белка, что способствует наращиванию мышц и надолго заполняет живот, что делает его отличным вариантом для людей, желающих увеличить потребление важного макронутриента.

Кроме того, Явиц отмечает, что многие бренды домашнего сыра содержат бактерии, которые могут помочь укрепить иммунную систему и улучшить пищеварение.

Пармезан

Имея целых 10 граммов белка на порцию в 28 граммов, пармезан также содержит очень мало лактозы, что делает его более легким для переваривания, чем большинство сыров из коровьего молока. Он также богат кальцием, с 335 мг на порцию в 28 граммов. С другой стороны, пармезан достаточно высок по содержанию натрия, поэтому не рекомендуется есть его в больших количествах – особенно если для вас важно содержание соли, но к счастью, он имеет такой насыщенный вкус, что большинство из нас не могут съесть его слишком много.

Швейцарский сыр

Этот знаменитый сыр с дырочками попал в список суперфудов 2017 года из-за наличия полезной пробиотической бактерии под названием Propionibacterium freudenreichii. По словам Явиц, исследования показали, что этот пробиотик может помочь снизить воспаление, бороться с инфекциями и даже замедлять процесс старения.

Кроме преимуществ этого пробиотика, Явиц отмечает, что швейцарский сыр богат другими важными питательными веществами, в частности витамином B12, кальцием и фосфором. Он также хороший источник белка и кальция, которые полезны для здоровья костей, говорит Альтман.