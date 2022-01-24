Диетологи назвали самые вредные продукты для сердца после 50 лет

Защитите ваше сердце, отказавшись от этих продуктов.
Сердечная недостаточность является основной причиной госпитализации взрослых старше 65 лет. По данным Американской кардиологической ассоциации, в 50-60 люди часто набирают больше веса, поэтому появляются дополнительные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Будьте уверены, у вас есть время все изменить, чтобы улучшить состояние сердца. Пока остановимся на том, чтобы уменьшить количество вредной пищи в своем рационе.
Диетологи составили список наиболее вредных для сердца продуктов. Читайте дальше и узнать больше о том, как правильно питаться.
Жирное мясо и жареная пища
«Если вы хотите сохранить свое сердце здоровым после 50 лет, пора серьезно взглянуть на потребление насыщенных жиров», — говорит диетология из США Ребекка Шиллинг.
«Большинство моих клиентов старше 50 лет сталкиваются с этой рекомендацией. Они привыкли к красному мясу и жареной курице, и их пугает мысль стать такими, «как их племянник-веган», — добавляет врач.
Но рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и низким содержанием фруктов, овощей и клетчатки способствует развитию сердечных заболеваний.
Пища с высоким содержанием насыщенных жиров создает идеальную среду, закупоривая артерии, повышая уровень плохого холестерина и способствуя высокому кровяному давлению.
Поэтому нужно ограничить потребление мяса до порции размером с ладонь. Относитесь к красному мясу и жареной пище с прослойками сала как к редкому блюду на вашем столе, сбрезайте жир с кусков мяса, выбирайте низкие жирные молочные продукты и увеличьте количество фруктов, овощей и клетчатки, которые вы потребляете ежедневно.
Картофельные чипсы и газированная сладкая вода
Натрий, насыщенные жиры и добавленный сахар – вот содержание закусок в пакетах (в том числе, чипсов и печенья).
Сахар также играет ключевую роль в состоянии сердечно-сосудистой системы.
Сладкая газировка содержит очень много добавленного сахара, что является фактором риска диабета, ожирения и сердечных заболеваний. Вы можете избежать этого риска, выбирая более здоровую альтернативу.
Диетические напитки
Искусственно подслащенные напитки связаны с повышенным риском кардиометаболических заболеваний.
Исследование в Diabetes Care показало, что люди, ежедневно употребляющие диетическую газировку, имеют на 36% больший риск развития метаболического синдрома и на 67% больше риск диабета 2 типа по сравнению с теми, кто не пьет газированные напитки.
Искусственная сладость низкокалорийных диетических напитков затрудняет измерение калорийности, повышая аппетит и нарушая микробиом, что может привести к непереносимости глюкозы и усилению влечения к сладкой, высокоэнергетической пище.
Чтобы защитить свое сердце, выбирайте обычную чистую воду и сведите к минимуму потребление искусственно подслащенных напитков. Уменьшение потребления диетической газировки снизит аппетит, улучшит контроль веса и общее здоровье.
Выпечка
Вкусный пончик является символом продуктов, которые следует избегать мужчинам и женщинам старше 50 лет, если они беспокоятся о здоровье своего сердца. Сладости во фритюре насыщены рафинированными углеводами и сахаром, что может привести к увеличению веса и риску сердечно-сосудистых заболеваний. Рафинированные углеводы и сахар также проверяют способность организма их перерабатывать, и когда люди становятся старше, многие из них превращаются в инсулинорезистентных или болеют диабетом, что увеличивает риск сердечных заболеваний.
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