Диетологи назвали самый полезный чай, который пьют долгожители: и это совсем не тот, о котором все думали

Какой чай лучше пить для продления жизни? Диетологи удивили ответ после проведения исследований.

Обычно зеленый чай считают полезнее черного. Его свойства – тонизирующие, целебные и общеукрепляющие – хорошо известны многим. Однако ученые совершили неожиданное открытие: черный чай может быть настоящим секретом долголетия.

Американские диетологи советуют ежедневно пить черный чай, о чем сообщает авторитетное издание Eating Well. Исследователи считают, что этот напиток положительно влияет на здоровье и способствует более долгой жизни.

Что показали исследования

В 2022 году ученые провели масштабное исследование с участием почти 500 тысяч человек. Проанализировав их пищевые привычки, специалисты установили, что употребление двух чашек черного чая в день снижает риск преждевременной смерти на 9–13%.

Особенно хорошо этот напиток проявил себя в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Его полезное влияние объясняется особой технологией обработки, обеспечивающей полное окисление чайных листьев. В процессе ферментации образуются уникальные антиоксиданты – теафлавин и теарубигин.

Эти вещества помогают бороться с хроническими воспалительными процессами в организме и защищают от разных заболеваний.

Научно доказано, что регулярное употребление черного чая способствует укреплению сердца и сосудов, нормализует артериальное давление.

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