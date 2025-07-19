Диетологи назвали сыр №1 для желающих похудеть: помогает в контроле веса

Какой сыр самый лучший для здоровья / © unsplash.com

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Когда речь заходит об уменьшении или поддержании веса, специалисты по питанию обычно советуют избегать твердых и жирных сыров, предпочитая более легкие варианты — например, свежий сыр или рыкот. Однако пармезан является особым случаем. Несмотря на его выдержанную, насыщенную вкусовую палитру и плотную структуру, этот сыр обладает уникальными свойствами, делающими его неожиданным, но очень полезным союзником в стремлении к здоровому питанию.

Речь идет не о любом твердом сыре, а исключительно о Parmigiano Reggiano — настоящем итальянском пармезане, изготовленном по традиционному рецепту только из непастеризованного молока, сычужного фермента и соли, без консервантов или дополнительных добавок. Как объясняет врач-диетолог Марта Гарай, этот продукт следует включить в рацион из-за его высокой питательной ценности. Он не только обеспечивает организм необходимой энергией, но и помогает восстанавливать мышечные ткани и в целом улучшает здоровье. Для тех, кто ведет здоровый образ жизни, приоритетом должны быть максимально натуральные продукты — и именно пармезан к таким относится, подчеркивает эксперт.

Пармезан отличается большим количеством белка, что делает его идеальным вариантом для людей, не потребляющих мясо или тех, кто ищет качественные молочные альтернативы на растительной основе. Благодаря своей способности долго дарить ощущение насыщения он помогает избежать ненужных перекусов между основными приемами пищи. Именно поэтому диетологи часто советуют добавлять пармезан к ужину — например, сочетая его с рукколой или используя в качестве дополнения к овощным блюдам и соусам.

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Еще одним весомым плюсом пармезана является значительное количество селена — микроэлемента, укрепляющего иммунитет. Кроме того, этот сыр богат кальцием и фосфором, а также обладает антиоксидантными свойствами, способствующими улучшению здоровья кожи и волос. Благодаря длительному процессу созревания пармезан практически не содержит лактозы, поэтому он безопасен даже для тех, кто страдает ее непереносимостью.