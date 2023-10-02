Диетологи назвали тройку худших продуктов для здоровья вашего мозга

Для поддержания здоровья мозга важно минимизировать воспаление и влияние токсинов, а также поддержать кровообращение.

Об этом говорит американский исследователь и эксперт по нейродегенеративным заболеваниям Дэйл Бредесен.

Есть много факторов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем мозга, причем некоторые из них абсолютно вне нашего контроля (например, генетика и возраст). Но есть и другие факторы, помогающие поддерживать мозг в отличной форме, например, физическая активность, поддержание здорового веса, здоровые привычки.

Диета с высоким содержанием питательных веществ, богатая антиоксидантами, полезными жирами и микроэлементами поможет поддержать здоровье мозга. Но с другой стороны, есть определенные продукты, которые нанесут ущерб этому.

Вот эти тройка самых плохих продуктов для здоровья мозга.

Фото: ТСН.ua

Жареный цыпленок

Во что бы то ни стало, жареное во фритюре, обязательно смакует. И эта хрустящая корочка не исключение. Но потребление жареной пищи не приносит пользы вашему мозгу. Результаты мета-анализа, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, показали связь между потреблением большего количества жареной пищи и повышенным риском когнитивных проблем со здоровьем.

Желейные конфеты

Мы все время от времени любим сладкое. Но такие конфеты, как клейкие мишки, почти не содержат ничего питательного, поскольку они в основном изготовлены из чистого сахара. Хотя сахар в форме глюкозы необходим как источник энергии, чрезмерное потребление сахара связано с ухудшением памяти и повышенным риском деменции. Поэтому вам лучше оставить желейки.

Также читайте Немец годами подсыпал в сэндвичи коллег свинец и ртуть

Моллюски

Есть некоторые оговорки, связанные с морепродуктами. Во-первых, их не следует жарить, поскольку потребление жареной пищи связано с плохими когнитивными последствиями для здоровья.

А во-вторых, рыба не должна содержать большого количества ртути. Потребляйте лосось, скумбрию, сардины и сельдь. В них содержится гораздо больше омега-3 жиров и очень низкий уровень токсической для мозга ртути.

Напомним и об определенных категориях людей, которым не стоит есть грецкие орехи, несмотря на их полезные свойства.

Читайте также: