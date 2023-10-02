Диетологи назвали тройку худших продуктов для здоровья вашего мозга

Определенные продукты вредны для мозга.
Для поддержания здоровья мозга важно минимизировать воспаление и влияние токсинов, а также поддержать кровообращение.
Об этом говорит американский исследователь и эксперт по нейродегенеративным заболеваниям Дэйл Бредесен.
Есть много факторов, которые могут вызвать проблемы со здоровьем мозга, причем некоторые из них абсолютно вне нашего контроля (например, генетика и возраст). Но есть и другие факторы, помогающие поддерживать мозг в отличной форме, например, физическая активность, поддержание здорового веса, здоровые привычки.
Диета с высоким содержанием питательных веществ, богатая антиоксидантами, полезными жирами и микроэлементами поможет поддержать здоровье мозга. Но с другой стороны, есть определенные продукты, которые нанесут ущерб этому.
Вот эти тройка самых плохих продуктов для здоровья мозга.
Жареный цыпленок
Во что бы то ни стало, жареное во фритюре, обязательно смакует. И эта хрустящая корочка не исключение. Но потребление жареной пищи не приносит пользы вашему мозгу. Результаты мета-анализа, опубликованного в American Journal of Clinical Nutrition, показали связь между потреблением большего количества жареной пищи и повышенным риском когнитивных проблем со здоровьем.
Желейные конфеты
Мы все время от времени любим сладкое. Но такие конфеты, как клейкие мишки, почти не содержат ничего питательного, поскольку они в основном изготовлены из чистого сахара. Хотя сахар в форме глюкозы необходим как источник энергии, чрезмерное потребление сахара связано с ухудшением памяти и повышенным риском деменции. Поэтому вам лучше оставить желейки.
Моллюски
Есть некоторые оговорки, связанные с морепродуктами. Во-первых, их не следует жарить, поскольку потребление жареной пищи связано с плохими когнитивными последствиями для здоровья.
А во-вторых, рыба не должна содержать большого количества ртути. Потребляйте лосось, скумбрию, сардины и сельдь. В них содержится гораздо больше омега-3 жиров и очень низкий уровень токсической для мозга ртути.
Напомним и об определенных категориях людей, которым не стоит есть грецкие орехи, несмотря на их полезные свойства.
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