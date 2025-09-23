Диетологи определили идеальный завтрак для борьбы с воспалением в организме: что есть утром

Самый полезный завтрак, чтобы уменьшить воспаление в организме / © unsplash.com

Реклама

Не вся еда подходит для утреннего приема. Например, стопка блинов с мясом или бутерброд с колбасой и беконом быстро насытится, но после них часто наступает чувство усталости и вялости. Поэтому для завтрака следует выбирать продукты, богатые питательными веществами, с низким содержанием сахара и насыщенных жиров.

Эксперты объясняют, что дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами в организме может привести к окислительному стрессу. Это состояние усиливает воспалительные процессы и способствует развитию хронических заболеваний, таких как ревматоидный артрит, ишемическая болезнь сердца и некоторые неврологические нарушения.

Диетологи также отмечают, что некоторые продукты повышают риск хронического воспаления. Среди них — ультраобработанная и жареная пища, сладости и выпечка, особенно пончики и сверхпереработанное лакомство, значительно нагружающее организм.

Реклама

Почему завтрак важен для борьбы с воспалением

Пищеварительная система оказывает непосредственное влияние на иммунитет и настроение. Когда она работает правильно, организм эффективнее борется со стрессом, поддерживает стабильный уровень энергии и уменьшает риск окислительного стресса. Неправильный утренний прием пищи — жареная пища, сладкие выпечки, бутерброды с колбасой — может быстро насытить, но одновременно повлечь вялость, повысить уровень сахара в крови и усилить воспалительные процессы.

Продукты, уменьшающие воспаление

Овощи и фрукты — источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки. Ягоды, яблоки, киви и цитрусовые помогают снизить уровень воспаления. Цельнозерновые каши — овсянка, гречка, киноа поддерживают стабильный уровень энергии и содержат полезные питательные вещества. Белок растительного и животного происхождения — яйца, греческий йогурт, орехи, семена. Они способствуют восстановлению клеток и поддержанию иммунитета. Полезные жиры — оливковое масло, авокадо, жирная рыба (лосось, сардины) содержат омега-3, которые борются с воспалительными процессами. Травы и специи — куркума, имбирь, корица обладают естественными противовоспалительными свойствами.

Пример идеального завтрака

Овсянка на воде или растительном молоке с ягодами, семенами льна и орехами;

Греческий йогурт со свежими фруктами и медом;

Омлет с зеленью и овощами , с небольшой порцией авокадо;

Смузи со шпинатом, яблоком, киви и ложкой семян чиа.

Такой завтрак не только насытит и подарит энергию, но и поможет снизить воспалительные процессы в организме, поддержать работу сердца, мозга и пищеварительной системы.