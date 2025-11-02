- Дата публикации
Диетологи раскрыли простой способ улучшить сон — достаточно одного продукта в день
Этот фрукт помогает уснуть быстрее. Диетологи раскрыли простой способ улучшить сон.
Если вам тяжело уснуть или вы страдаете от хронических проблем с пищеварением, добавление киви в ежедневный рацион может стать простым, но эффективным решением. Речь идет об обычном киви — скромном фрукте с мощными свойствами, который часто недооценивают.
По данным Британской диетологической ассоциации, киви — один из лучших природных источников серотонина и антиоксидантов, способствующих глубокому и восстанавливающему сну, говорится в National Library of Medicine.
Клинические исследования доказывают, что употребление двух киви перед сном помогает уснуть быстрее и дольше спать. Также киви относится к нескольким продуктам, которые одновременно поддерживают здоровье кишечника и сна — систем, тесно связанных между собой через так называемую «ось кишечник-мозг».
По словам эксперта из сна Доретти Чемберс (sleepjunkie.com), «высокий уровень серотонина и витамина C делает киви уникальным фруктом, который способствует сну, а содержание клетчатки и ферментов улучшает пищеварение. Улучшение состояния кишечника оказывает непосредственное влияние на качество сна».
Киви — настоящее природное средство против бессонницы. Один плод содержит всего около 50 калорий, но имеет больше витамина C, чем апельсин.
Исследование, опубликованное в Национальной библиотеке медицины, показало, что регулярное потребление киви улучшает скорость засыпания, продолжительность и качество сна у взрослых с нарушениями сна.
Кроме киви, эксперты советуют перед сном перекусывать:
овсянкой (вместо белого хлеба или макарон, поскольку цельнозерновые продукты не вызывают резких скачков сахара в крови),
лососем,
сыром,
бананами,
миндалем или
чаем из ромашки.
Бананы, например, содержат триптофан, магний и калий — естественные расслабители мышц, помогающие быстрее заснуть.
Между тем эксперты подчеркивают, что сейчас идет сезон хурмы. Главная ценность хурмы состоит в том, что она максимально полезна в холодное время года.