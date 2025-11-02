Диетологи раскрыли простой способ улучшить сон — достаточно одного продукта в день

Ешьте киви перед сном – врачи рассказали, как это изменит ваше самочувствие / © Pexels

Если вам тяжело уснуть или вы страдаете от хронических проблем с пищеварением, добавление киви в ежедневный рацион может стать простым, но эффективным решением. Речь идет об обычном киви — скромном фрукте с мощными свойствами, который часто недооценивают.

По данным Британской диетологической ассоциации, киви — один из лучших природных источников серотонина и антиоксидантов, способствующих глубокому и восстанавливающему сну, говорится в National Library of Medicine.

Клинические исследования доказывают, что употребление двух киви перед сном помогает уснуть быстрее и дольше спать. Также киви относится к нескольким продуктам, которые одновременно поддерживают здоровье кишечника и сна — систем, тесно связанных между собой через так называемую «ось кишечник-мозг».

По словам эксперта из сна Доретти Чемберс (sleepjunkie.com), «высокий уровень серотонина и витамина C делает киви уникальным фруктом, который способствует сну, а содержание клетчатки и ферментов улучшает пищеварение. Улучшение состояния кишечника оказывает непосредственное влияние на качество сна».

Киви — настоящее природное средство против бессонницы. Один плод содержит всего около 50 калорий, но имеет больше витамина C, чем апельсин.

Исследование, опубликованное в Национальной библиотеке медицины, показало, что регулярное потребление киви улучшает скорость засыпания, продолжительность и качество сна у взрослых с нарушениями сна.

Кроме киви, эксперты советуют перед сном перекусывать:

овсянкой (вместо белого хлеба или макарон, поскольку цельнозерновые продукты не вызывают резких скачков сахара в крови),

лососем,

сыром,

бананами,

миндалем или

чаем из ромашки.

Бананы, например, содержат триптофан, магний и калий — естественные расслабители мышц, помогающие быстрее заснуть.

Между тем эксперты подчеркивают, что сейчас идет сезон хурмы. Главная ценность хурмы состоит в том, что она максимально полезна в холодное время года.