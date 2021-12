Диетологи раскрыли секреты, как похудеть без лишних усилий

Специалисты советуют больше спать и правильно завтракать.

Специалисты по фитнесу и здоровому питанию рассказали о способах, которые помогут похудеть без особого труда и ограничений.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Также читайте Ешь и не старей: диетологи назвали полезные продукты для мужчин

В частности, диетолог Пола Доебрич считает, что избавиться от лишнего веса становится проще, если каждую ночь спать не менее семи-восьми часов.

"Когда мы не высыпаемся, нас больше тянет к пище, которая богата энергией", — пояснила она.

А специалист по спортивному питанию Ванесса Спина считает, что ключ к похудению – это сбалансированный завтрак.

"Совмещая углеводы с белком, вы начинаете есть меньше, — утверждает она. — Например, если едите какой-нибудь фрукт, добавьте к нему одну или две столовые ложки орехового масла".

Эксперт по фитнесу Даррен Стин рекомендует снизить температуру в доме, потому что при холодных температурах процесс похудения идет быстрее, а качество сна становится выше. Чтобы дать организму время привыкнуть к низкой температуре, он рекомендует снижать ее постепенно.

Диетолог Грейс Дероча советует заменить сладости свежими фруктами. Они помогут отказаться от сладкого.

Ранее британская диетолог Эмма Дербишир назвала ягоду, регулярное употребление которой поможет улучшить память и положительно влияет на работу головного мозга в целом.

Читайте также: