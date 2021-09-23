Диетологи рассказали, чем полезны осенние груши и кому их нужно есть

Диетологи рассказали, чем полезны осенние груши и кому их нужно есть

Груши — замечательный фрукт для вашего пищеварения и здоровья кишечника.

Осенние — сезонные груши — лучший естественній источник клетчатки, витаминов В2, С, Е, а также меди и калия. Они содержат значительное количество пектина.

В грушах больше пектина, чем в яблоках.

Пектин очень полезен, так как выполняет функцию сорбента, а значит помогает мягко вывести из организма шлаки, очищая стенки кишечника. А еще пектин улучшает скорость обмена веществ в организме,

снижает уровень холестерина в крови, участвует в процессе ускорения расщепления жиров, помогает худеть.

Многие люди не знают, что груши приносят массу пользы для здоровья.

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По словам диетолога Эми Гудсон, груши — прекрасный источник клетчатки.

"В одной груше среднего размера содержится 6 граммов клетчатки, причем разной — растворимой и нерастворимой. Поэтому фрукты прекрасно подходят для здоровья сердца и кишечника", — говорит Гудсон.

Зачем нам клетчатка

Клетчатка — это ключевое питательное вещество, которое необходимо организму для нормального пищеварения, здорового кишечника и даже профилактики хронических заболеваний. И самое интересное, что организм на самом деле не может переваривать клетчатку так же, как другие питательные вещества.

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Клетчатка усваивается или поглощая жидкость, или поглощаясь жидкостью — в зависимости от ее типа.

Растворимая клетчатка

Существует два типа клетчатки: растворимая и нерастворимая, и большинство волокнистых продуктов (включая груши) содержат оба вида этого вещества.

Растворимая клетчатка помогает поддерживать здоровый кишечник и сердце.

"Растворимая клетчатка помогает кишечнику, действуя как пребиотик и питая "хорошие" бактерии в организме. А также может поддерживать сердце здоровым, помогая снизить уровень холестерина", — говорит Гудсон.

Нерастворимая клетчатка

По данным Гарвардской школы общественного здоровья, нерастворимая клетчатка облегчает пищеварение и опорожнение кишечника. Нерастворимая клетчатка ограничивает запоры и даже помогает снизить риск таких хронических заболеваний, как диабет 2 типа.

Другие преимущества употребления груш

Кроме клетчатки, осенние сорта груш также содержат высокий уровень антиоксиданта, известного как флавоноиды. Согласно докладу, опубликованному в Journal of Food Composition and Analysis, известно, что флавоноиды уменьшают воспаление в организме и снижают риск хронических заболеваний.

сорт Виктория

Самые полезные осенние сорта груш

Сорт Виктория начинает созревать во второй половине августа, достигает пика зрелости лишь к середине сентября. Поэтому и появляется в продаже не раньше. Плоды имеют правильную грушевидную форму, с гладкой и тонкой кожицей. Хорошо переваривается и помогает при запорах.

Дюшес

На вкус груша сладкая, с сочной мякотью, имеет приятный аромат. С этого сорта хорошо делать варенье, джемы. А вот сохраняется груша недолго, в сорван виде не портится около 3 дней.

Дюшес имеет ярко-желтый цвет. В среднем одна груша может весить более 150 г. Хранится до двух недель. По вкусу плоды сочные, сладкие, с тонкой кожурой и нежным ароматом. Во вкусе присутствуют легкие нотки муската и пряностей. Такую грушу хорошо есть свежей.

Велеса

Велеса — осенний сорт груш, который относится к одному из лучших. По вкусовым свойствам сладкие, сочные, с мясистой мякотью и тонкой кожицей. Велеса подходит для пюре и смузи.

Ешьте груши. А если нужны нестандартные способы подачи, добавляйте их в салат из козьего сыра, готовьте полосе или подавайте с орехами и медом.

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