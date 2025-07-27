Какие орехи содержат больше белка / © Unsplash

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Орехи содержат много полезных веществ, в частности клетчатку и белок. Последние помогают надолго оставаться сытыми, замедляют процесс пищеварения, стабилизируют уровень сахара в крови, снабжая организм постоянной энергией.

Некоторые орехи содержат больше белка, чем другие. В них вы найдете столько же этого питательного вещества, сколько его есть в яйце. Именно яйца обычно считаются одними из лучших продуктов по содержанию белка (6 г на 1 яйцо), поэтому их часто используют как ориентир.

Арахис

На 1/4 чашки – 7 г белка

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Хотя технически арахис — это бобовая культура, которая растет под землей, однако его часто потребляют как орех. Он отличается высокой питательной ценностью, особым вкусом и текстурой. Причем в США этот продукт — один из самых популярных. А все из-за его доступности, стабильности и питательности.

Миндаль

23 шт. — 6 г белка

Этот орех дает организму немало энергии благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, в частности антиоксидантов, клетчатки. Миндаль оказывает положительное влияние на здоровье сердца. А еще обеспечивает целых 10% ежедневной потребности человека в клетчатке. Несоленый миндаль можно добавлять в салаты или использовать в качестве основного компонента для тортов.

Фисташки

на 29 г — 5,95 г белка

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Фисташки также содержат много полезных веществ. В частности, они богаты калием, который помогает регулировать артериальное давление, витамин В6 для поддержания иммунитета, марганец, участвующий в формировании костей. По результатам нового исследования, благодаря регулярному употреблению фисташек можно значительно улучшить кишечный микробиом. Эти орехи хорошо сочетаются с рыбой и курицей.

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