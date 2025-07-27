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Диетологи рассказали, какие орехи содержат больше белка, чем яйца
Орехи имеют много преимуществ для здоровья. Но, когда речь идет о количестве белка, некоторые из них лучше других.
Орехи содержат много полезных веществ, в частности клетчатку и белок. Последние помогают надолго оставаться сытыми, замедляют процесс пищеварения, стабилизируют уровень сахара в крови, снабжая организм постоянной энергией.
Некоторые орехи содержат больше белка, чем другие. В них вы найдете столько же этого питательного вещества, сколько его есть в яйце. Именно яйца обычно считаются одними из лучших продуктов по содержанию белка (6 г на 1 яйцо), поэтому их часто используют как ориентир.
Арахис
На 1/4 чашки – 7 г белка
Хотя технически арахис — это бобовая культура, которая растет под землей, однако его часто потребляют как орех. Он отличается высокой питательной ценностью, особым вкусом и текстурой. Причем в США этот продукт — один из самых популярных. А все из-за его доступности, стабильности и питательности.
Миндаль
23 шт. — 6 г белка
Этот орех дает организму немало энергии благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, в частности антиоксидантов, клетчатки. Миндаль оказывает положительное влияние на здоровье сердца. А еще обеспечивает целых 10% ежедневной потребности человека в клетчатке. Несоленый миндаль можно добавлять в салаты или использовать в качестве основного компонента для тортов.
Фисташки
на 29 г — 5,95 г белка
Фисташки также содержат много полезных веществ. В частности, они богаты калием, который помогает регулировать артериальное давление, витамин В6 для поддержания иммунитета, марганец, участвующий в формировании костей. По результатам нового исследования, благодаря регулярному употреблению фисташек можно значительно улучшить кишечный микробиом. Эти орехи хорошо сочетаются с рыбой и курицей.
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