Диетологи рассказали всю правду о маринованных огурцах: действительно ли они полезны

Чем полезно есть маринованные огурцы / © unsplash.com

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Овощи полезны для здоровья — это факт, с которым никто не спорит. Ни один диетолог не посоветует исключить из ежедневного рациона, скажем, цветную капусту или кале. То же касается и огурцов — в свежем виде их ценят за легкость и свежесть. Однако стоит их замариновать — и сразу возникает масса вопросов: а не теряют ли они свою пользу?

С одной стороны, ферментированные овощи поддерживают микрофлору кишечника, действуя как натуральные пробиотики. С другой — в маринадах обычно много соли, а избыток натрия не всегда идет на пользу. Если вы никогда не задумывались, как именно огурцы превращаются в ту же хрустящую вкусность, то все довольно просто: свежие огурцы заливают водой, добавляют соль, ароматные специи — обычно укроп и чеснок — и оставляют настаиваться на несколько дней. Уже через трое суток готовая вкусная закуска. Кстати, подобным образом можно ферментировать и другие овощи.

Маринованные огурцы: как их готовят

Маринованные огурцы — это, по сути, те же самые обычные огурцы, просто подвергнутые специальной обработке. А вот их польза напрямую зависит от того, как именно они были приготовлены. Диетология-нутрициологиня Майя Феллер объясняет: есть два основных способа маринования.

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Первый — это ферментация. Огурцы или другие овощи окунаются в соленый рассол, где природные бактерии начинают расщеплять сахара. Именно благодаря этому процессу появляется характерный кисловато-резкий вкус — признак настоящей ферментации.

Второй вариант — классическое замачивание в уксусе. И здесь важен нюанс: если в уксусе есть так называемая «матка» — это желеобразный осадок, состоящий из полезных бактерий, — тогда идет процесс брожения. Но если такого бактериального слоя нет, то и ферментации не происходит. В этом случае продукт скорее маринуется, а не ферментируется, и соответственно не обладает пробиотическими свойствами.

Польза маринованных огурцов

Маринованные огурцы как пробиотики

Как уже упоминалось, большинство маринованных огурцов являются ферментированным продуктом, а это означает, что они содержат много полезных пробиотических бактерий, поддерживающих здоровье кишечника. При ферментации природные сахара в овощах расщепляются и превращаются в молочную кислоту, которая и придает продукту пробиотические свойства.

Как вы, вероятно, знаете, здоровье кишечника является основой общего благосостояния организма. Микробиом не только отвечает за пищеварение, но и оказывает влияние на иммунную систему и даже помогает поддерживать оптимальный вес. Итак, если вы решили добавить маринованные огурцы в хот-дог на пикнике — это будет не только вкусно, но и полезно для вашего здоровья.

Маринованные огурцы поддерживают зрение

Если вы долго работаете на компьютере или часто пользуетесь гаджетами, маринованные огурцы могут стать полезными для вашего зрения. Они богаты витамином А, который играет важную роль в сохранении здоровья глаз. Кроме того, этот витамин оказывает положительное влияние и на иммунную систему.

Маринованные огурцы укрепляют кости

Маринованные огурцы содержат также витамин К, который необходим для предотвращения остеопороза. Витамин К помогает организму должным образом усваивать кальций, что способствует укреплению костей.

Маринованные огурцы помогают уменьшить мышечные судороги

Огурцы, благодаря своему составу, могут быть полезны для тех, кто страдает судом мышц, поскольку они поддерживают баланс минералов в организме, что способствует уменьшению таких неприятных ощущений.

Чем вредны маринованные огурцы

Однако маринованные огурцы могут быть и вредными. В частности:

Переработанные маринованные огурцы могут не обладать пробиотическими свойствами и содержать консерванты.

Если вы хотите извлечь максимальную пользу от маринованных огурцов, выбирайте охлажденные варианты. Поскольку огурцы, предназначенные для длительного хранения, часто содержат уксус, уничтожающий большинство полезных свойств, оказывающих пробиотический эффект. Кроме того, такие огурцы часто содержат консерванты и повышенное количество натрия для увеличения срока хранения. Охлажденные маринованные огурцы будут более полезны для вашего здоровья.

Маринованные огурцы могут вызвать вздутие

Если после маринованных огурцов вы ощущаете вздутие, это может быть следствием процесса ферментации. Соленые продукты, в частности консервированные огурцы, часто способствуют вздутию живота, поскольку теряют пробиотические свойства из-за уксуса. Хотя свежие ферментированные огурцы имеют меньше натрия и не вызывают таких проблем. Вздутие может быть результатом чрезмерного потребления этой закуски.

Маринованные огурцы часто содержат много натрия.

Не забывайте, что маринованные огурцы, особенно ферментированные солью, могут быть полезны для спортсменов, потерявших много электролитов, однако они содержат немало натрия — около 313 мг на порцию. А это для обычного человека достаточно много. Напомним, что Американская ассоциация сердца рекомендует не превышать 1,5 г натрия в день, стоит помнить об умеренности в потреблении.