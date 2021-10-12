Диетологиня рассказала о здоровом способе приготовления овсянки на завтрак или ужин

Диетологиня рассказала о здоровом способе приготовления овсянки на завтрак или ужин

Рецепт полезной овсянки для утра или ужина.

Не существует такого понятия, как идеальный завтрак или ужин. Диетологиня Сара Гарон, которая основывает свои советы только на фактах доказательной медицины, рассказала, как приготовить вкусную и по-настоящему полезную овсянку на завтрак или ужин. Об этом — в нашем материале.

Сара Гарон — Фейсбук

Овсяная каша не только служит чистым холстом для создания собственного шедевра, но и содержит много клетчатки (и даже немного белка).

Исследования показывают, что увеличение количества цельнозерновых продуктов в вашем рационе может уменьшить риск сердечных заболеваний, рака.

Быстрый рецепт овсянки от диетологини

Можно готовить овес различными способами: запекать в духовке, замачивать на ночь, варить в мультиварке. Каждый из них имеет свои преимущества.

"Мой любимый способ приготовления — в микроволновке. И хотя микроволновую печь не любят за то, что в ней уничтожаются питательные вещества из немногих продуктов, а другие там покрываются корочкой и становятся сухими, это не влияет на овес", — говорит Сара.

По ее словам, микроволновая печь — это очень простой, молниеносный способ сварить овсяную кашу.

Лучше всего замачивать овес заранее, но если вы не успели это сделать, микроволновка подойдет.

Ингредиенты и приготовление

На полстакана овсянки возьмите две части воды (1 стакан), а на одну часть (1/2 стакана) овса.

Добавьте столовую ложку натурального арахисового масла без сахара.

Нарежьте один банан, яблоко или грушу. (Новейшие исследования подтверждают проверенную временем совет: съедать пять порций фруктов и овощей в день.)

Для намека на сладость размешайте чайную ложку меда.

Добавьте корицу.

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