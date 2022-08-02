Диетолог назвала лучший напиток для похудения: как с его помощью можно сбросить вес

Какой напиток лучше для похудения и почему, как его пить, как рассчитать суточную норму — в материале ТСН.ua.

Нередко переходя к здоровому образу жизни, начиная есть здоровую пищу, забывают о правильных напитках. Но если пить по несколько стаканов сладкой воды в день или даже газированной, впоследствии можно набрать вес. Выбор правильных напитков очень важен для ускорения процесса похудения.

Официальный представитель Академии питания и диетологии в национальных СМИ США Роксана Эхсани отмечает, что положительные изменения веса можно увидеть только после исключения высококалорийных напитков из рациона. А лучшим напитком для похудения, как отмечает диетолог, является вода.

Специалист отмечает, что существует множество причин, почему при похудении нужно пить больше воды. Прежде всего, нужно помнить, что тело человека в основном состоит из воды. Поэтому не забывать о ней важно даже для поддержания общего здоровья. Вода помогает выводить из организма шлаки, предотвращает запоры, вздутие живота.

Помимо поддержки общего здоровья, научные доказательства подтверждают преимущества воды для похудения. Согласно проведенным исследованиям, если выпивать много воды, это спасет от переедания, – люди, которые пили воду перед едой, в результате ели меньше. Связано это с тем, что потребление нормального количества воды снижает аппетит, особенно это касается пожилых людей.

Понять, достаточно ли воды вы получаете, можно по цвету мочи. Если он темный, то ваш организм обезвожен и вам нужно пить больше воды. Кроме того, если вы ходили последний раз в туалет более четырех часов назад, это тоже служит сигналом нехватки воды.

Что будет, если пить мало воды

Недостаток воды в организме ведет к окислению клеток тканей тела и приводит к хронической усталости, нарушению нормального функционирования различных систем организма и психики. Прежде всего, обезвоживание приводит к сухости кожи, дерматитам, камням в почках и желчном пузыре. От недостатка воды происходит сгущение крови и замедление ее круговорота, недостаточное потребление воды негативно влияет на работу головного мозга, а длительное обезвоживание может даже вызвать обмороки и галлюцинации.

Как вода помогает худеть

Вода уменьшает аппетит – выпивая стакан воды перед едой, потребление калорий сокращается до 75 за один прием пищи. За сутки, учитывая три приема пищи, как минимум, получается существенное количество калорий, которое можно уменьшить.

Увеличивается метаболическая активность, сжигается больше калорий. Выпивая в сутки до 2 литров воды, человек теряет в среднем 100 калорий. Употребление холодной воды может повысить полезность сжигания калорий, потому что организм тратит энергию или калории, нагревая воду для пищеварения.

Вода выводит шлаки из организма. Когда организм обезвожен, почки задерживают жидкость, следовательно, не могут выводить вредные вещества.

Вода улучшает работу ЖКТ – стимулирует выработку желудочных ферментов и перистальтику кишечника, снижает кислотность желудочного сока. Это способствует более быстрому перевариванию пищи, употребляемой в течение дня и налаживанию стула.

Вода помогает сжигать жир, потребление достаточного количества воды ускоряет этот процесс и увеличивает скорость сжигания жира.

Как рассчитать свою норму воды

Норма воды в сутки зависит от массы тела, рассчитать ее можно, умножив свой вес на 30 мл. Например, если ваш вес 50 кг, то ваша суточная норма воды – 1500 мл. Если выпивать меньше нормы – метаболизм замедляется, если пить больше – появляются отеки. Поэтому необходимо знать свою норму и стараться ее соблюдать.

Привычка пить воду должна формироваться постепенно. Если вы всю жизнь пили по одному стакану воды в день, а затем внезапно начали выпивать два литра, для организма это будет стресс, начинать худеть с помощью воды нужно постепенно, увеличивая количество выпиваемой жидкости по полстакана в день.

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