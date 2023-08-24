Для чего нужно пить матча: польза для организма, есть ли противопоказания

Как матча влияет на организм, польза напитка, как заваривать чай матча

Пока популярность матча очень возросла, ее можно встретить не только в виде чая, латте, матча присутствует в биологически активных добавках, десертах и т.д.

Так же как и зеленый чай, матча изготавливается из растения Camellia sinensis. Однако, благодаря особым условиям выращивания и сбора матча имеет уникальный набор питательных микроэлементов.

Выращивают матью (матчу), накрывая темной пленкой все чайные кусты за 20 или 30 дней до уборки урожая, чтобы на растение не попадали прямые солнечные лучи. Благодаря этому в растении вырабатывается больше хлорофилла, а также повышается содержание аминокислот, цвет растения приобретает более темный зеленый оттенок. После сбора листьев происходит тщательное удаление всех прожилок и далее они перемалываются в мелкий порошок, известный как матча или мати.

Зеленый чайный порошок содержит те же полезные микроэлементы, что и обычные листья растения, но в значительно больших объемах. Содержание кофеина и антиоксидантов существенно превышает содержание перечисленных составляющих в обычном зеленом чае.

Почему полезно пить матча каждый день

В составе матча очень много катехинов – растительных соединений, действующих как природные антиоксиданты. Они стабилизируют свободные радикалы, провоцирующие повреждения клеток и вызывающие болезни. Как отмечают специалисты, количество катехинов в матче до 137 раз больше, чем в других видах зеленого чая. Применение добавок матча снижает повреждение, вызванное свободными радикалами окислительными процессами, и повышает антиоксидантную активность. Если постоянно потреблять матча, увеличивается количество антиоксидантов, что поможет предотвратить клеточное разрушение и даже снизить риск развития многих заболеваний хронического типа.

Многочисленные исследования матчи и его компонентов показали, что добавление в рацион этого продукта оказывает положительное влияние на здоровье печени, укрепляет сердечную мышцу и ускоряет жиросжигающие процессы в организме, замедляет старение, снижает риск развития рака, диабета, варикоза.

Матча бодрит не хуже чашечки кофе и повышает физическую выносливость, но при этом не имеет таких побочных эффектов, как нервозность.

Улучшает работу мозга благодаря высокому содержанию кофеина. Для сравнения в упаковке зеленого чая содержится 35 миллиграмм кофеина, тогда как в половине чайной ложки порошка матча — почти 1 грамм. Многочисленные исследования доказывают, что кофеин ускоряет реакцию, повышает внимание и улучшает процессы памяти. Кроме того, порошок матча также содержит в своем составе соединение под названием L-theanine, которое улучшает действие кофеина, повышает бдительность и помогает избежать снижения энергетического уровня, которое может быть следствием употребления кофеина.

Улучшает настроение. L-theanine в составе матча положительно влияет на выработку гормонов счастья серотонина и дофамина наполняет энергией, при этом не вызывая чувство разбитости, как после кофе.

Снижает риск развития онкологических заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов.

Улучшает работу сердца, предотвращает развитие сердечных заболеваний. Зеленый чай помогает сократить уровень общего и плохого холестерина ЛПНП, а также триглицеридов. Это, в свою очередь, предотвращает окислительные реакции холестерина ЛПНП и ряд других факторов, влияющих на развитие болезней сердца. Употребление зеленого чая влияет на уменьшение риска наступления инсульта.

Антибактериальные свойства помогают сохранить зубы крепкими и здоровыми. Чай поможет избавиться от зубного налета и неприятного запаха изо рта. Благодаря антисептическим свойствам матчей можно полоскать горло, десна если они кровоточат.

Матча помогает похудеть, ускоряет обмен веществ, сжигает жир, увеличивает расход энергии. Сохранить стройную фигуру или даже избавиться от пары лишних килограммов помогает способность напитка окислять жиры, ускоряя тем самым обмен веществ и снижая уровень плохого холестерина.

Кому нельзя пить матча

Поскольку порошковая матча содержит высокую концентрацию кофеина, нужно ограничивать ее потребление, чтобы не получить, кофеиновую передозировку и соответствующие симптомы. Если вы пьете слишком много кофеина или вы чувствительны к нему, нужно потреблять не более -2 чашек чая в день.

Для людей с повышенной кислотностью желудка, гастритом или язвой следует избегать употребления любого зеленого чая и японского чая матча натощак.

Чтобы избежать побочных эффектов, важно выбирать именно японский матч. Дело в том, что при росте листьев активно впитывают свинец из окружающей среды, который затем поступает внутрь организма. Это в большей степени касается чая, произрастающего в Китае. В Японии, поскольку экологическая ситуация гораздо лучше, японская матча считается более безопасной.

Как приготовить чай матча.

В зависимости от предпочтений и самой церемонии чаепития, чай матча заваривают двумя способами: койта (крепкий) и уступ (слабый).

Чтобы заварить уступ матча нужно взять полчайной ложки порошка матча и 70 мл воды.

Вскипятить воду, дать остыть до температуры 80°С.

В прогретую чашку налить немного воды, добавить порошок.

Тщательно размешать до однородности.

Долить оставшуюся воду и взбить до появления густой пены.

В готовый напиток можно добавить молоко, тогда получается всем известная матча-латте. Использовать можно как обычное коровье молоко, так и любое растительное.

Когда и как часто пить матч

Поскольку этот напиток придает бодрости и одновременно уменьшает стресс, пить его лучше в первой половине дня, потому что есть вероятность нарушения сна. Все же матча – это концентрированный зеленый чай, содержащий кофеин.

Общая рекомендация — пить матчу от одной до нескольких чашек в день до четырех часов дня.

Национальный институт здравоохранения США советует выпивать не более 5 чашек матча в сутки и полностью отказаться от напитка детям, беременным и молодым мамам.

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