Для чего организму нужен селен: диетолог рассказывает о пользе микроэлемента

Для чего организму нужен селен: диетолог рассказывает о пользе микроэлемента

Сегодня поговорим о селене со Светланой Фус.

В организм этот микроэлемент поступает вместе с едой, сообщает диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети.

По словам Светланы Фус, в организме постоянно находятся агрессивные соединения, которые повреждают и разрушают наши клетки. Их действия сопротивляется специальная система защиты и селен важный компонент этой защиты. Кроме того, он необходим для синтеза гормонов щитовидной железы и способствует полноценному усвоению йода, из которого эти гормоны и производятся. А еще селен предупреждает мутацию и развитие опухолевых клеток, необходимых для иммунитета, сердца и репродуктивной системы.

Польза селена заключается еще и в том, что он влияет на рост волос, сохраняя его здоровый и красивый вид.

Также читайте Салат со свеклой и сухариками из ржаного хлеба: рецепт от Евгения Клопотенко

Дефицит селена: причины и последствия

Основной причиной дефицита селена в организме является недостаточное поступление с продуктами питания, особенно в той местности, где почвы бедны селеном. Низкое содержание селена в Украине обнаружено на территории Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областей и Крыма.

А еще причинами дефицита селена могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, курение и злоупотребление алкоголем, голодание и низкокалорийные диеты, стрессы.

Также читайте Рецепты постного меню: хлебные палочки

Какие продукты содержат селен

Большое влияние на содержание селена в продуктах оказывает кулинарная обработка. До 80% селена теряют при приготовлении мясо, овощи, молоко, фрукты.

Меньше всего – мука и крупы (до 10%). Поэтому хлеб, каши, свежие овощи и фрукты являются гарантированным источником селена. Низкокалорийное питание с нехваткой белков способствует развитию дефицита селена.

Дефицит селена не имеет специфических симптомов. Но проверить его содержание в организме нужно при гипотериозе, проблемах с сердцем, при заболеваниях органов пищеварения, снижении мышечного тонуса, проблемах с фертильностью, онкологических заболеваниях, в пожилом возрасте.

Из каких продуктов мы получаем селен

Цельнозерновой хлеб⁣⁣⠀ Овес⁣⁣⠀ Горох⁣⁣⠀ Нежирное мясо⁣⁣⠀ Сыр⁣⁣⠀ Свекла⁣⁣⠀ Яйца⁣⁣⠀ Орехи и другие⁣⁣⠀

Будьте внимательны: дополнительно препараты селена можно принимать только по назначению врача!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.