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Для чего организму нужен селен: диетолог рассказывает о пользе микроэлемента

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Для чего организму нужен селен: диетолог рассказывает о пользе микроэлемента

pixabay.com

Сегодня поговорим о селене со Светланой Фус.

В организм этот микроэлемент поступает вместе с едой, сообщает диетолог Светлана Фус на своей странице в соцсети.

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По словам Светланы Фус, в организме постоянно находятся агрессивные соединения, которые повреждают и разрушают наши клетки. Их действия сопротивляется специальная система защиты и селен важный компонент этой защиты. Кроме того, он необходим для синтеза гормонов щитовидной железы и способствует полноценному усвоению йода, из которого эти гормоны и производятся. А еще селен предупреждает мутацию и развитие опухолевых клеток, необходимых для иммунитета, сердца и репродуктивной системы.

Польза селена заключается еще и в том, что он влияет на рост волос, сохраняя его здоровый и красивый вид.

Дефицит селена: причины и последствия

Основной причиной дефицита селена в организме является недостаточное поступление с продуктами питания, особенно в той местности, где почвы бедны селеном. Низкое содержание селена в Украине обнаружено на территории Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областей и Крыма.

А еще причинами дефицита селена могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, курение и злоупотребление алкоголем, голодание и низкокалорийные диеты, стрессы.

Какие продукты содержат селен

Большое влияние на содержание селена в продуктах оказывает кулинарная обработка. До 80% селена теряют при приготовлении мясо, овощи, молоко, фрукты.

Меньше всего – мука и крупы (до 10%). Поэтому хлеб, каши, свежие овощи и фрукты являются гарантированным источником селена. Низкокалорийное питание с нехваткой белков способствует развитию дефицита селена.

Дефицит селена не имеет специфических симптомов. Но проверить его содержание в организме нужно при гипотериозе, проблемах с сердцем, при заболеваниях органов пищеварения, снижении мышечного тонуса, проблемах с фертильностью, онкологических заболеваниях, в пожилом возрасте.

Из каких продуктов мы получаем селен

  1. Цельнозерновой хлеб⁣⁣⠀
  2. Овес⁣⁣⠀
  3. Горох⁣⁣⠀
  4. Нежирное мясо⁣⁣⠀
  5. Сыр⁣⁣⠀
  6. Свекла⁣⁣⠀
  7. Яйца⁣⁣⠀
  8. Орехи и другие⁣⁣⠀

Будьте внимательны: дополнительно препараты селена можно принимать только по назначению врача!

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