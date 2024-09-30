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Для похудения и улучшения пищеварения – какие неожиданные специи можно добавлять к овсянке

Для похудения и улучшения пищеварения – какие неожиданные специи можно добавлять к овсянке

Специи для похудения

Специи, которые помогут похудеть

Овес содержит множество микроэлементов, витаминов, аминокислот, жиров и масел, которые и дают положительный эффект для здоровья. Поэтому это питательное, богатое клетчаткой цельное зерно является отличным основанием для здорового завтрака. Овес придает нужную энергию, улучшает пищеварение, помогает регулировать уровень сахара в крови.

Зарегистрированная диетология Кэтрин Джервасио рекомендует добавлять в утреннюю овсяную кашу четыре специи. Они не только улучшают вкус каши, но и ускоряют метаболизм, обладают термогенными свойствами, то есть помогают повысить эффективность сжигания жира в организме.

Какие специи следует каждое утро добавлять к овсянке, чтобы чувствовать себя лучше

Имбирь

Благодаря тому, что имбирь содержит такие соединения, как гингерол и шогаол, повышается температура тела, стимулирующая сжигание жира. Имбирь обеспечивает термогенный эффект, который может повысить температуру тела и увеличить расход калорий. Он также поддерживает пищеварение и может помочь в расщеплении жира».

Имбирь / ©
Имбирь

Шафран

Известно о целебных свойствах шафрана – он помогает контролировать вес, регулировать аппетит, уменьшает тягу к пище. Все это определенно предотвращает переедание и способствует сбалансированному питанию. И это еще не все, шафран может улучшить настроение, таким образом уменьшая переедание, связанное со стрессом.

«Это дорогая специя, но ее тоже можно добавлять к овсянке! Шафран может помочь уменьшить аппетит, предотвращая переедание, что косвенно поддерживает контроль веса. Он также содержит антиоксиданты, которые поддерживают здоровый метаболизм», – утверждает Джервасио.

Диетология рекомендует замочить несколько нитей шафрана в теплой воде или молоке на 5-10 минут, а затем перемешать настоянную жидкость с овсянкой во время варки. "Это придаст вашей каше тонкий цветочный аромат".

Шафран / ©
Шафран

Мускатный орех

Мускатный орех содержит миристицин, который помогает пищеварению, стимулируя пищеварительные ферменты. А улучшенное пищеварение помогает организму более эффективно расщеплять пищу, потенциально поддерживая метаболические процессы.

По словам диетологии, эфирные масла мускатного ореха "также способствуют детоксикации, что может способствовать нормализации обмена веществ".

Мускатный орех / ©
Мускатный орех

Черный перец

Пиперин, содержащий черный перец, улучшает метаболические процессы, ускоряет сжигание калорий и жира. Еще он имеет такое замечательное свойство – способствует усвоению питательных веществ из других продуктов и специй, например, куркумина из куркумы, что еще больше способствует метаболизму. "Добавьте к овсянке черный перец, посыпав его сверху", — отмечает Джервасио.

Черный перец / ©
Черный перец

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