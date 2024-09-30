Для похудения и улучшения пищеварения – какие неожиданные специи можно добавлять к овсянке

Овес содержит множество микроэлементов, витаминов, аминокислот, жиров и масел, которые и дают положительный эффект для здоровья. Поэтому это питательное, богатое клетчаткой цельное зерно является отличным основанием для здорового завтрака. Овес придает нужную энергию, улучшает пищеварение, помогает регулировать уровень сахара в крови.

Зарегистрированная диетология Кэтрин Джервасио рекомендует добавлять в утреннюю овсяную кашу четыре специи. Они не только улучшают вкус каши, но и ускоряют метаболизм, обладают термогенными свойствами, то есть помогают повысить эффективность сжигания жира в организме.

Какие специи следует каждое утро добавлять к овсянке, чтобы чувствовать себя лучше

Имбирь

Благодаря тому, что имбирь содержит такие соединения, как гингерол и шогаол, повышается температура тела, стимулирующая сжигание жира. Имбирь обеспечивает термогенный эффект, который может повысить температуру тела и увеличить расход калорий. Он также поддерживает пищеварение и может помочь в расщеплении жира».

Имбирь

Шафран

Известно о целебных свойствах шафрана – он помогает контролировать вес, регулировать аппетит, уменьшает тягу к пище. Все это определенно предотвращает переедание и способствует сбалансированному питанию. И это еще не все, шафран может улучшить настроение, таким образом уменьшая переедание, связанное со стрессом.

«Это дорогая специя, но ее тоже можно добавлять к овсянке! Шафран может помочь уменьшить аппетит, предотвращая переедание, что косвенно поддерживает контроль веса. Он также содержит антиоксиданты, которые поддерживают здоровый метаболизм», – утверждает Джервасио.

Диетология рекомендует замочить несколько нитей шафрана в теплой воде или молоке на 5-10 минут, а затем перемешать настоянную жидкость с овсянкой во время варки. "Это придаст вашей каше тонкий цветочный аромат".

Шафран

Мускатный орех

Мускатный орех содержит миристицин, который помогает пищеварению, стимулируя пищеварительные ферменты. А улучшенное пищеварение помогает организму более эффективно расщеплять пищу, потенциально поддерживая метаболические процессы.

По словам диетологии, эфирные масла мускатного ореха "также способствуют детоксикации, что может способствовать нормализации обмена веществ".

Мускатный орех

Черный перец

Пиперин, содержащий черный перец, улучшает метаболические процессы, ускоряет сжигание калорий и жира. Еще он имеет такое замечательное свойство – способствует усвоению питательных веществ из других продуктов и специй, например, куркумина из куркумы, что еще больше способствует метаболизму. "Добавьте к овсянке черный перец, посыпав его сверху", — отмечает Джервасио.

Черный перец

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